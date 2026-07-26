Oficial: Martina Fernández vuelve al Barça

Martina Fernández (2004) vuelve a casa. El FC Barcelona femenino ha anunciado este domingo el fichaje de la central catalana procedente del Everton inglés tras ejercer el derecho de recompra. La nueva futbolista blaugrana, la tercera incorporación del verano tras Renee van Asten y Tyler McCamey, firma hasta el 30 de junio de 2029, esto es, para las próximas tres temporadas. En los próximos días se llevará a cabo el acto oficial en las oficinas del club junto con el presidente Joan Laporta y el directivo Xavi Puig.

Después de un año y medio en el Everton, primero como cedida y después en propiedad del conjunto inglés, Martina volverá a defender la camiseta del Barça y reforzará una defensa algo mermada por la salidas de Mapi León y Ona Batlle. La dirección deportiva liderada por Marc Vivés sigue moviéndose para que el proyecto de Pere Romeu continúe compitiendo al máximo nivel tanto en el fútbol español como en Europa.

El 'nuevo' Barça femenino sigue tomando forma tras el anuncio del fichaje de una defensa joven (21 años) pero con experiencia en una competición muy exigente como la Women's Super League. En la temporada 2025/26, Martina disputó 25 partidos de la competición de la regularidad inglesa y se enfrentó a futbolistas del primer nivel europeo.

29 partidos con el primer equipo

Martina debutó en partido oficial la temporada 2021/22 con solo 17 años y se consolidó en el primer equipo el curso 2023/24. Bajo las órdenes de Jonatan Giráldez, Martina disputó un total de 22 partidos, entre ellos 15 partidos de Liga F, 12 de ellos como titular.

Durante el verano de la temporada 2024/25 se recuperó de una lesión en el menisco, que la tuvo tres meses apartada de los terrenoz de juego. Una vez volvió a la dinámica del equipo disputó dos partidos más de Liga F.

La idea es que Martina Fernández, como el resto de jugadoras del primer equipo del Barça, empiecen la pretemporada 2026/27 este lunes 27 de julio. Las futbolistas de Pere Romeu están citadas a las 8:30 horas para someterse a las habituales pruebas físicas y médicas.