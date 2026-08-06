Martina Fernández: "Estoy muy feliz de volver al club de mi vida"

El FC Barcelona ha presentado oficialmente este jueves a Martina Fernández como nueva jugadora del primer equipo azulgrana. El acto, que inicialmente estaba previsto días atrás, tuvo que aplazarse debido a los problemas de salud del presidente Joan Laporta, que permaneció ingresado durante unos días. Finalmente, la central pudo vivir su presentación oficial en un encuentro privado celebrado en las oficinas del club.

Martina estuvo acompañada por el presidente Joan Laporta, los directivos Xavi Puig, Àngel Riudalbas y Xavier Barniol, y el director deportivo, Marc Vivés, en un acto sin atención a los medios de comunicación. Tras la firma y la tradicional sesión de fotografías, la defensa recibió la bienvenida institucional como futbolista del Barça.

"He crecido mucho como futbolista y como persona. Puedo jugar en diferentes perfiles de la línea defensiva. Siempre lo doy todo por el escudo", ha explicado la nueva incorporación barcelonista a los medios del Club. La ambición también ha sido otra de las palabras que ha resonado con fuerza en el discurso de la catalana.

Martina Fernández en su presentación con el presidente Laporta, el directivo Xavi Puig, su representante Carlota y su familia / FCB

En este día tan barcelonista, la futbolista de La Masia, acompañada por su familia, ha recibido el carné de socia del FC Barcelona y ha posado ante las cámaras con una ilusión palpable. Aún más sonriente cuando ha tenido entre sus manos la camiseta azulgrana de la temporada 2026/27. Martina Fernández ya está en casa, "en el mejor club del mundo", "en el club de mi vida" tal y como ha expresado la nueva azulgrana, "muy, muy feliz".

Regreso a casa

El Barça anunció el regreso de Martina Fernández el pasado 26 de julio, después de ejecutar la opción de recompra que se había reservado cuando la traspasó al Everton. La central firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y se incorporó desde el primer día a la dinámica del equipo durante la pretemporada.

Martina se convirtió en el segundo fichaje del verano, tras la llegada de Renee Van Asten, para reforzar una línea defensiva que afronta una profunda renovación después de las salidas de Mapi León y Ona Batlle. A sus 21 años, la catalana representa una apuesta de presente y de futuro para el nuevo proyecto azulgrana.

Pese a su juventud, la defensa regresa al Barça con un importante bagaje competitivo. Después de una primera cesión de seis meses y de completar posteriormente una temporada entera en el Everton, Martina acumuló experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo. Durante la campaña 2025/26 disputó 25 partidos de la Women's Super League, compitiendo semanalmente frente a algunas de las mejores delanteras del panorama europeo.

Su crecimiento en Inglaterra convenció al Barça para activar la cláusula de recompra y recuperar a una futbolista formada en La Masia, llamada a tener un papel importante en la nueva etapa del conjunto de Pere Romeu. Ahora, ya presentada oficialmente, Martina inicia una segunda etapa en el club con el reto de consolidarse en el eje de la zaga azulgrana.