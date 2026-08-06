Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rodri MadridRodri BarcelonaFerran TorresMateu AlemanyBorja IglesiasLamine YamalEdurne PassabánRafa JódarPedro PorroClasificación Tour Francia Femenino 2026Ferran TorresNewey HondaCuándo juega AlcarazBarcelona próximo partidoFichajes Real MadridHorarios MotoGPBarçaSatoranskyMaldiniRodriMercado de fichajesRafa NadalMakhachevJoan PradellsVecinos RocafondaCarlos AlcarazPsicóloga FerranBellerínLuis de la FuentePS StoreOutdoor
instagramlinkedin

FC Barcelona (F)

Martina Fernández: "Estoy muy feliz de volver al club de mi vida"

La central, que firmó hasta 2029 después de que el club ejecutara su opción de recompra y que ya trabaja a las órdenes de Pere Romeu, fue presentada oficialmente junto al presidente Joan Laporta

Martina Fernández firma con el FC Barcelona hasta 2029

Martina Fernández firma con el FC Barcelona hasta 2029

Martina Fernández firma con el FC Barcelona hasta 2029 / FC BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Maria Tikas

Maria Tikas

El FC Barcelona ha presentado oficialmente este jueves a Martina Fernández como nueva jugadora del primer equipo azulgrana. El acto, que inicialmente estaba previsto días atrás, tuvo que aplazarse debido a los problemas de salud del presidente Joan Laporta, que permaneció ingresado durante unos días. Finalmente, la central pudo vivir su presentación oficial en un encuentro privado celebrado en las oficinas del club.

Martina estuvo acompañada por el presidente Joan Laporta, los directivos Xavi Puig, Àngel Riudalbas y Xavier Barniol, y el director deportivo, Marc Vivés, en un acto sin atención a los medios de comunicación. Tras la firma y la tradicional sesión de fotografías, la defensa recibió la bienvenida institucional como futbolista del Barça.

"He crecido mucho como futbolista y como persona. Puedo jugar en diferentes perfiles de la línea defensiva. Siempre lo doy todo por el escudo", ha explicado la nueva incorporación barcelonista a los medios del Club. La ambición también ha sido otra de las palabras que ha resonado con fuerza en el discurso de la catalana.

Martina Fernández en su presentación con el presidente Laporta, el directivo Xavi Puig, su representante Carlota y su familia

Martina Fernández en su presentación con el presidente Laporta, el directivo Xavi Puig, su representante Carlota y su familia / FCB

En este día tan barcelonista, la futbolista de La Masia, acompañada por su familia, ha recibido el carné de socia del FC Barcelona y ha posado ante las cámaras con una ilusión palpable. Aún más sonriente cuando ha tenido entre sus manos la camiseta azulgrana de la temporada 2026/27. Martina Fernández ya está en casa, "en el mejor club del mundo", "en el club de mi vida" tal y como ha expresado la nueva azulgrana, "muy, muy feliz".

Regreso a casa

El Barça anunció el regreso de Martina Fernández el pasado 26 de julio, después de ejecutar la opción de recompra que se había reservado cuando la traspasó al Everton. La central firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2029 y se incorporó desde el primer día a la dinámica del equipo durante la pretemporada.

Martina se convirtió en el segundo fichaje del verano, tras la llegada de Renee Van Asten, para reforzar una línea defensiva que afronta una profunda renovación después de las salidas de Mapi León y Ona Batlle. A sus 21 años, la catalana representa una apuesta de presente y de futuro para el nuevo proyecto azulgrana.

Pese a su juventud, la defensa regresa al Barça con un importante bagaje competitivo. Después de una primera cesión de seis meses y de completar posteriormente una temporada entera en el Everton, Martina acumuló experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo. Durante la campaña 2025/26 disputó 25 partidos de la Women's Super League, compitiendo semanalmente frente a algunas de las mejores delanteras del panorama europeo.

Noticias relacionadas y más

Su crecimiento en Inglaterra convenció al Barça para activar la cláusula de recompra y recuperar a una futbolista formada en La Masia, llamada a tener un papel importante en la nueva etapa del conjunto de Pere Romeu. Ahora, ya presentada oficialmente, Martina inicia una segunda etapa en el club con el reto de consolidarse en el eje de la zaga azulgrana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mateu Alemany, a punto de darle un golpe de mercado al Barça
  2. Pedro Porro (26 años): 'Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo. Cuando salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana, me llevaba a casa de mis abuelos
  3. Julián Álvarez tensará la cuerda para fichar por el Barça
  4. Lamine Yamal se suma a la 'operación Julián Álvarez'
  5. Valdano no entiende la decisión de Mourinho: 'No tiene sentido, pero solo el club lo sabe
  6. Osimhen, ¿el delantero que puede desbloquear el fichaje de Julián Álvarez?
  7. ¡Diomande, el fichaje más caro de la historia del Madrid!
  8. Edurne Pasabán (53 años): 'Soy del País Vasco, ahí todo el mundo sale a caminar y a disfrutar del entorno. Mis padres me llevaban desde pequeña a la montaña aunque ellos no son alpinistas, pero crecimos rodeados de montes

Martina Fernández: "Estoy muy feliz de volver al club de mi vida"

Martina Fernández: "Estoy muy feliz de volver al club de mi vida"

El ASISA Joventut completa la plantilla con un base anotador

El ASISA Joventut completa la plantilla con un base anotador

Martina Fernández firma con el FC Barcelona hasta 2029

Cambio histórico en la Champions: adiós a las sanciones por tres amarillas

Cambio histórico en la Champions: adiós a las sanciones por tres amarillas

Lonnie Walker IV da calabazas al Madrid para volver a la NBA

Lonnie Walker IV da calabazas al Madrid para volver a la NBA

Oficial: Silverstone continuará en MotoGP hasta 2028

Oficial: Silverstone continuará en MotoGP hasta 2028

Ana María, madre de Rafa Nadal: "Para mí, Rafa nunca fue la superestrella mundial, es simplemente el hijo desordenado al que hay que recordarle que recoja los platos. Intento cambiarlo, pero no puedo"

Ana María, madre de Rafa Nadal: "Para mí, Rafa nunca fue la superestrella mundial, es simplemente el hijo desordenado al que hay que recordarle que recoja los platos. Intento cambiarlo, pero no puedo"

¿Qué va a pasar con Rodri? Q&A con David Bernabeu

¿Qué va a pasar con Rodri? Q&A con David Bernabeu