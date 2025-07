Marta Unzué anuncia que se retira después de dos años sin jugar

Es un día triste para los amantes del fútbol. Marta Unzué ha anunciado este viernes su decisión de colgar las botas definitivamente después de la grave lesión de rodilla que sufrió en el 2023 con el Athletic Club.

"Es el momento de decir adiós al fútbol como jugadora, pero no ha todo lo que me ha dado. El fútbol siempre será parte de mí", así se ha despedido Unzué de su carrera como futbolista en sus redes sociales. "Tras tres operaciones de rodilla, innumerables infiltraciones y dos años de rehabilitación, el dolor sigue siendo una constante. Nunca pensé que tuviera que retirarme de esta manera, pero en la vida hay cosas que no siempre puedes elegir, y lo único que puedo hacer es aceptarlo y quedarme con la consciencia tranquila de haberlo intentado hasta el final".

Al largo del texto, la centrocampista de 37 años ha recordado todas las etapas que ha pasado en los clubes en los que ha jugado. En 2003 llegó al Osasuna, donde empezó a formarse como jugadora y disputó sus primeros años de fútbol. Después de tres años en las filas del equipo pamplonés, Unzué llegó al Barça.

En el conjunto azulgrana jugó durante 12 temporadas y participó en 348 partidos. Durante ese tiempo alcanzó la gloria cuando, junto a sus compañeras, conquistó cuatro títulos de Liga y cinco Copas de la Reina. Además, con el Barcelona también tuvo la oportunidad de jugar la Champions League, algo que en el comunicado califica de "otro sueño cumplido".

📝 Tengo algo que contaros... 👋⚽ pic.twitter.com/UpTZDYgriZ — Marta Unzue (@M_unzue6) July 4, 2025

El Athletic y sus problemas de rodilla

En 2018 Marta Unzué se marchó al Athletic Club donde estuvo dos años como calidad de cedida y una vez terminó su contrato con el Barça, acabó firmando con las leonas. La navarra llegó a alcanzar los 120 partidos con las leonas en esas siete campañas y se convirtió en la capitana del equipo y una de las máximas referentes del club.

No obstante, el 13 de mayo de 2023 Unzué se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un encuentro ante el conjunto blaugrana. Este hecho le supuso tener que pasar por quirófano en tres ocasiones distintas y no poder disputar ningún partido desde entonces. En este sentido, casi dos años después, el 6 de mayo el Athletic anunció el fin de la vinculación entre la futbolista y la entidad vasca.