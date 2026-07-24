Marta Torrejón renueva con el Barça hasta 2027

Día de renovaciones en el FC Barcelona. Tras la prolongación del contrato de Carla Julià hasta 2030, ahora ha sido turno de Marta Torrejón, que alarga su vínculo con el club azulgrana un año más, hasta el 30 de junio de 2027. La defensa de Mataró continúa su legado en el conjunto catalán, con el que debutó en 2013 tras recalar procedente del Espanyol.

Torrejón, de 36 años, es la tercera jugadora con más participaciones con el Barça y la segunda con más títulos: 33, solo tres menos que Alexia Putellas. Además, ha marcado 55 goles y ha repartido 34 asistencias en sus 13 años como azulgrana. En este último curso, pese a que su protagonismo ha decrecido, ha disputado 25 encuentros a las órdenes de Pere Romeu.

En los próximos días tendrá lugar en las oficinales del FC Barcelona el acto oficial de firma del nuevo contrato, en el que estarán presentes el presidente del club, Joan Laporta, y del directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig.

La polivalente defensa, pues ha actuado de central y lateral durante su trayectoria profesional, tratará de seguir ampliando su leyenda y alcanzar los 500 encuentros con la elástica azulgrana. El FC Barcelona, por su parte, se asegura la continuidad de una futbolista experimentada, internacional con España hasta 2019, y una líder en el vestuario, que servirá de apoyo para aconsejar a las futbolistas más jóvenes de la plantilla.

A las ya mencionadas renovaciones de Torrejón y Carla Julià, el Barça también prolongó recientemente el vínculo de Caroline Graham Hansen y el de Pere Romeu, ambos hasta 2028. En el apartado de fichajes, solo se ha anunciado la llegada de la defensa neerlandesa de 19 años, Renee van Asten, procedente del Ajax.