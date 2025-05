Mariona Caldentey: "Quería demostrarme si fuera del Barça era capaz de rendir y jugar bien"

La primera vez que hablamos con Mariona Caldentey (19 de marzo de 1996, Felanitx, Mallorca) como jugadora del Arsenal, en diciembre, todavía no se había acostumbrado a sus nuevos colores. "Ponerse una camiseta que no es la del Barça choca un poco", contó entonces, algo desubicada.

En ese momento, el Arsenal se estaba recuperando de un mal arranque de temporada que había costado el adiós de Jonas Eidevall, sustituido por Renée Slegers. Y Mariona, sinceramente, no se imaginaba llegar a una final de la Champions. Conseguir una plaza en los cuartos de final, de hecho, fue celebrado como un gran logro.

Entonces habló, ante la típica pregunta, sobre la posibilidad de enfrentarse al Barça. "Bueno, si nos tenemos que enfrentar, que sea en la final", decía entre risas. "Lo iba posponiendo", confiesa ahora, en una atención a medios antes de esta gran final de la Champions contra el club de su vida. Era un sí pero no, en el fondo. Porque jugar contra el Barça, y además en una final, es una "sensación extraña".

Mariona se fue a Londres para salir de su zona de confort. Quería nuevas experiencias y aquí lo había ganado todo. Aterrizó en la capital inglesa con la etiqueta de 'fichaje estrella' y enseguida se ganó un cántico propio de su nueva afición: 'Shake it Caldentey'. Ocho meses después, afronta la final de la Champions después de haber sido galardonada con el premio a la 'Jugadora de la temporada' de la Women's Super League.

"No me lo esperaba", confesaba. "Venía a salir de mi zona de confort, de intentar demostrar si Mariona fuera del Barça era también capaz de rendir y de jugar bien al fútbol. Y en este sentido siento una gran satisfacción personal de que lo he hecho bien y me ha salido bien. Desde el primer momento todo el mundo me ha ayudado en la adaptación, jugadoras y staff. También han creído en mí y me lo han puesto fácil".

Aunque no siempre fue así, por lo que supone la adaptación a un nuevo equipo, un nuevo país, un nuevo idioma y una nueva cultura. "Ha habido momentos difíciles durante la temporada, por ejemplo, cuando al principio encadenamos varios partidos con malos resultados. Era algo que no sabía muy bien cómo lidiar con ello", contaba. "Tenía claro que, tomase la decisión que tomase, tendría que ir cien por cien con eso y que tenía cosas buenas y malas. En ese sentido, no me he arrepentido. Sabía que habría esos momentos. Igual que sé que ellas también lo han sufrido en ciertos momentos de la temporada con cosas que han pasado, al final no es todo blanco o negro en todos los sitios".

Mariona Caldentey es la Mejor Jugadora de la liga inglesa / Twitter @BarclaysWSL

"Si marco en Lisboa, te diría que no lo celebraría"

Después de remontar las semifinales al Lyon -con gol tanto en la ida como en la vuelta, para sumar ocho tantos y dos asistencias en la Champions-, Mariona recibió un mensaje de Alexia y de otras de sus excompañeras que también son amigas. "Les deseo siempre lo mejor, las sigo y espero que lo ganen todo... menos la final del día 24", dijo entre risas. "Es que son muchas emociones". De hecho, confesó que si marcase en Lisboa, a pesar de la alegría que supondría marcar en una final de la Champions, seguramente no lo celebraría "por todo lo que me ha dado el Barça y por toda la gente que está allí".

La futbolista balear define a su equipo como "un equipo de chispazos que puede cambiar el partido en seis minutos", y eso les da "confianza". "Igual no necesitamos hacer el mejor partido o ser dominadoras para poder ganar la final o conseguir darle la vuelta en el caso de que no empiece bien", cuenta. "Hemos ganado confianza, hemos cambiado de entrenador a media temporada y ha habido un proceso de maduración en ese sentido. Es verdad que últimamente hemos encajado muchos goles, pero también tenemos facilidad para marcarlos".

Mariona celebra su gol ante el Madrid / UEFA

"Son tan buenas, que es difícil tener las respuestas"

Mariona conoce bien al Barça e intentará prevenir a su nuevo equipo de sus mejores armas. "Sabes cómo van a jugar, no hay mucho secreto, pero lo difícil es parar eso, porque, aunque lo sepas, lo hacen tan bien y son tan buenas que es difícil tener las respuestas incluso sabiéndolo", explicaba.

Sin embargo, en una final siempre puede pasar de todo. "Son noventa minutos", concluye Mariona, que dice que ahora está "tranquila", aunque "tendré que saber controlar esas emociones y sentimientos". "El Barça no es invencible en este sentido, también ha tenido sus partidos en los que ha perdido. Sabemos cómo juegan, lo bien que juegan y lo que pueden hacer. Lo sabe todo el mundo. Iremos con respeto y con humildad. Pero a ganar"