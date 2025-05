Maria Tikas publica su primer libro: 'No nos digas que es imposible'

Plantó un árbol en su colegio en Primaria y ahora publica su primer libro, que también puede ser considerado como su primer hijo. Maria Tikas (Sant Cugat del Vallès, 1997) ya ha cumplido las tres grandes metas de la vida con 28 años. 'No nos digas que es imposible' (Barça Books - Cúpula) sale hoy mismo a la venta, a las puertas de que el Barça femenino puede ganar su cuarta Women's Champions League este mismo sábado (18:00 horas) contra el Arsenal en Lisboa.

Con una treintena de testimonios entre jugadoras, entrenadores y miembros de la dirección deportiva de los últimos cuatro años en clave blaugrana, Tikas desgrana con su precisa pluma, rigor periodístico y habilidad para atrapar al lector los entresijos de este ciclo virtuoso del Barça femenino. Un relato imperdible para todas las bibliotecas: aficionados al Barça, al fútbol en general, a la literatura deportiva o, simplemente, a la buena lectura.

"Todo el mundo sabe la historia reciente del Barça, pero quizá hay gente que no sabe lo que hay detrás -las historias y anécdotas- que es lo que hace que el club esté donde está”, explica la autora. Evidentemente, aparecen las voces desde las voces de Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, hasta Jana Fernàndez y Clàudia Pina; pasando por Jonatan Giráldez y Mariona Caldentey.

“Seguramente es el mayor reto laboral al que me he enfrentado y el que más ilusión me ha hecho. Siempre he querido escribir un libro y coincidió bastante la idea que yo tenía con la que me propusieron. Tanto para las jugadoras, como para el público y para mí misma, este libro es como un tesoro. Soy un poco nostálgica y estoy disfrutando mucho de la etapa que estamos viviendo; con el Barça de Pep no era tan consciente y lo he recordado más posteriormente. Ahora estamos viviendo y contando un momento histórico y para mí esto es un tesoro y un regalo muy bonito”, destaca Tikas en declaraciones a SPORT.

A las puertas de ganar un póker de títulos histórico, el Barça femenino ya ha alzado su décima Liga -la sexta de forma consecutiva-, que se añade a la Supercopa de España de enero, y puede preceder a la cuarta Champions en cinco años y a otra Copa dentro de dos semanas. Un pasado esplendoroso, un presente para admirar y ¿un futuro...?

“Todos los equipos históricos tienen un principio y un final y, evidentemente, algún día se dejará de ganar y no pasa nada. Se está gestionando muy bien la transición, ya lo dicen ‘lo más difícil no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella’. Mientras se apueste por el proyecto, haya una buena gestión de esta transición con jugadoras jóvenes y se sepa decir ‘adiós’ cuando toca a algunas jugadoras, espero un futuro brillante”, concluye la periodista y, desde hoy mismo, escritora.