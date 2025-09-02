Marc Vivés: "La salida de Lucía Corrales ha sido la más complicada e inesperada"

Marc Vivés (Barcelona, 4 de febrero del 1975), director deportivo del FC Barcelona, atiende a SPORT en los últimos días del mercado, ya con la Liga empezada, para hablar en una extensa entrevista sin tapujos sobre todos los movimientos que ha habido este verano, de la situación económica que afecta al femenino y del proyecto.

Una entrevista que estará disponible esta tarde (19.00h). Antes, un adelanto. Vivés analiza una por una cada salida en este mercado desde el punto de vista de la dirección deportiva del Barça.

Keira Walsh

Traspaso al Chelsea en enero, por 500.000 euros

"Es una realidad que ella pidió salir. Creo que nunca se acabó de adaptar aquí. Es una excelente jugadora y una excelente profesional. Pero llega un momento en el que tienes que buscar un equilibrio entre lo deportivo y lo económico y decidimos dejarla salir".

Ingrid Engen

No renueva. Se marcha libre en julio al OL Lyonnes

"También excelente profesional y persona. Llega un momento en la vida que cada uno tiene que tomar sus decisiones. Ella necesita, y es norma, lícito, tener un rol más protagonista en el colectivo. No pudimos llegar a un acuerdo y esto es el mundo profesional".

Bruna Vilamala

Traspaso al Club América. Cantidad simbólica sin determinar

"Es una jugadora a la que en el Brighton le hacemos un seguimiento, como a todas las cedidas, y aunque todas las que están en el Barça tienen un alto nivel, esto es el alto rendimiento, entendemos que en el Brighton tampoco tuvo la continuidad necesaria como para que nosotros nos pudiésemos plantear incorporarla en la plantilla".

Ellie Roebuck

Rescisión de contrato. Se marcha libre al Aston Villa

"Al final se trataba de buscar ese equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Entendiendo que hay una norma del fair-play que nos limita, nuestro trabajo es buscar el mejor equilibrio. Ellie, por un tema de rendimiento y de que no acaba de tener esa continuidad o rendimiento que nosotros esperábamos, teniendo en cuenta la masa salarial y que Gemma sigue evolucionando dentro del club, trabajando, y entendemos que cogiendo minutos de más calidad, decidimos darle salida".

Martina Fernández

Traspaso al Everton. Cantidad sin determinar. Opción de recompra

"Es una jugadora que sigue siendo importante para nosotros. Tenemos una opción de recompra, un porcentaje muy menor de lo que nos han pagado de traspaso. Como has comentado, ahora mismo no tenemos esa necesidad de centrales, estamos bien cubiertos, pero en un futuro nunca se sabe".

Alba Caño

Se marcha al Boston Legacy. Se queda cedida hasta enero. Opción de recompra

"Sí, es una operación un poco extraña. El tema de Alba es porque la Liga estadounidense no empieza hasta enero, hay un impasse de seis meses. Sale y libera ficha, pero tenemos una opción de recompra que nos hemos asegurado. Entonces ambas partes consideramos que es importante que juegue y nos ayudará estos meses tanto en el filial como en el primer equipo".

Fridolina Rolfö

Rescisión en julio. Se marcha libre al Manchester United

"Máximo respeto por Rolfö. Todo lo que ha dado a este club ha sido extraordinario. Pero llega un momento en el que consideramos que su rendimiento no es el óptimo y planteamos la salida, buscando este equilibrio entre la masa salarial y la parte deportiva, y tomamos esta decisión".

Jana Fernàndez

Ella se planteaba salir, el club le aplicó el +1, pero finalmente sale traspasada por 300.000€ al London City Lionesses a mediados de agosto

"Como has dicho tú. Totalmente normal y respetable, Jana es una muy buena jugadora. Aquí está Ona que tiene también un excelente nivel y ella tiene esa inquietud desde hace tiempo de tener más protagonismo, totalmente lícito, y sí que hay momentos de inestabilidad, provocados también por parte nuestra y de ella [de no llegar a un acuerdo], pero llega un punto definitivamente en el que ella nos pide abiertamente el poder salir por los motivos estos, porque quiere estar en un proyecto en el que tenga más protagonismo y llegamos a un acuerdo para su salida y no hay más". "Sí, son 300.000 euros".

Lucía Corrales

Sale de forma inesperada con la Liga empezada, previo pago de cláusula (500.000 euros), al London City Lionesses tras su cesión en el Sevilla

"Ha sido para mí uno de los casos más complicado, o el más complicado, por inesperado. Porque creo que ha sido un tema que se podría haber solucionado. Me hubiese gustado que se hubiese solucionado. A Lucía nosotros le planteamos un contrato para tenerla aquí, con proyección. Y sí que es cierto que por los temas de fair-play le pedimos una reestructuración del contrato y no modificar la cifra total pero sí que esa cifra se repartiese de formas distintas. A partir de aquí hubo un desencuentro y tras ese desencuentro, aunque hemos hecho todo lo posible para intentar convencer de que Lucía formaba parte de este proyecto, cada uno es libre de tomar sus decisiones y más cuando ha venido un club con una cláusula que hace unos años sería impensable y que ahora mismo ha sido factible, pues ha sucedido lo que ha sucedido. Ahora, dicho esto, quien quiera estar aquí, bienvenida será. Trabajaremos con la gente de aquí y toca mirar para adelante".

Emilka Szymczak

Como adelantó SPORT, apunta a salir cedida a Inglaterra, con el Liverpool como club mejor posicionado

"Puede ser que nos planteemos la cesión. Pero no desde el punto de vista que todo el mundo está pensando, de necesidad económica. Sino porque nos encontramos ahora con jugadoras que por proyección nos interesa más que estén en equipos más competitivos, que las podamos ceder, para luego recuperarlas, y este es uno de los casos. Es la fórmula perfecta para su proyección deportiva"