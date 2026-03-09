Marc Vivés: “Lo importante es que quien quiera estar aquí esté aquí”

El 2 de septiembre, en plena tormenta mediática, Marc Vivés (Barcelona, 4 de febrero de 1975) concedió una serie de entrevistas para calmar las aguas. El proyecto deportivo generaba dudas tras un verano marcado por varias salidas sonadas y por la delicada situación económica del club.

Seis meses después, el director deportivo del FC Barcelona recibe a SPORT en los despachos de la Ciudad Deportiva para analizar, en una entrevista exclusiva, la primera mitad de la temporada, el rendimiento de la plantilla, el mercado y el presente y futuro del proyecto en la semana de las elecciones a la presidencia del club.

La temporada empezó con dudas externas y mucho ruido, pero el equipo está respondiendo.

Está bien que la gente dudara. Desde fuera era normal, y los que estamos dentro debemos aceptar la incertidumbre que se generó en ese momento. Pero creo que, a estas alturas de la temporada, el equipo ha demostrado su solvencia. Es cierto que se han ido jugadoras, pero también han llegado otras que están dando el nivel.

Estamos tranquilos, porque se está demostrando en el campo que el Barça es un equipo que actualmente tiene las herramientas para llegar al objetivo, que es ganar todos los títulos. Esto no quiere decir que se consiga, sabemos que es difícil, pero sí vamos a competirlos todos.

Cuando hablamos en septiembre, Serrajordi y Aïcha todavía no tenían ficha del primer equipo. Se la hicisteis, se han consolidado y además han renovado hasta 2028. ¿Esperabas ese impacto?

Cualquier cosa que diga ahora sería ventajista. Lo que sí sabíamos del día a día era el talento que tenían, igual que conocemos el talento de otras jugadoras que vienen por debajo. Gran parte del proyecto va de esto. ¿Ha sido una sorpresa? En algunos aspectos sí, quizá no imaginaba que el impacto fuese tan, tan inmediato y están teniendo un rendimiento de alto nivel. Pero sabíamos que eran jugadoras que cumplirían. ¿A este nivel? Pues bienvenido sea. Nos dan mucha confianza y refuerzan la idea de seguir apostando por este camino.

"Cualquier cosa que diga ahora sobre Serrajordi o Aïcha sería ventajista. Lo que sí sabíamos en el día a día era el talento que tenían, igual que conocemos el talento de otras jugadoras que vienen por debajo. Gran parte del proyecto va de esto. ¿Ha sido una sorpresa? En algunos aspectos sí" Marc Vivés

También hablamos de Carla Julià. Dijiste que era una opción para el lateral tras la salida de Corrales. Tardó unos meses, pero ya no sale del primer equipo.

Es una demostración más del camino que debemos seguir. A mí eso es lo que más me ilusiona. Los que trabajamos dentro conocemos la calidad de nuestras jugadoras y Carla está dando un rendimiento muy alto. Pues a por más ‘Carlas Juliàs’. Eso es lo que nos ilusiona y lo que también queremos que ilusione a la gente.

¿Cómo trabajáis con Jordi Ventura, Pere Romeu y toda la estructura del fútbol base para detectar talento y planificar el futuro?

La clave está en la comunicación. Todos tenemos muy claro que trabajamos para que las jugadoras lleguen al primer equipo. Tenemos reuniones semanales y quincenales, a veces por departamentos y otras todos juntos, para analizar dónde tenemos carencias y dónde debemos mirar fuera. Pero la prioridad siempre es potenciar lo que tenemos en casa.

En ese proceso son muy importantes Jordi Ventura, el departamento de scouting, con un trabajo excepcional que está haciendo Jorge Gómez con Jordi Bonet y Jordi Arasa. La colaboración entre todos nos da una visión global del proyecto. Tenemos muy identificadas las jugadoras que creemos que tienen proyección de primer equipo. Luego podemos equivocarnos, claro. Ahí también vemos qué posiciones no están cubiertas para el presente o el futuro y es cuando salimos a buscar jugadoras que nos pueden ayudar.

Marc Vivés microfonándose para la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

En enero llegó al filial Carolina Ferrera, de 15 años, del Tenerife, y hace unos días se anunció el fichaje de Nikoline Nielsen, de 16, del Fortuna, para verano. ¿Son incorporaciones pensando en el primer equipo?

Sí, esa es la idea, aunque no es fácil. Tenemos muy claro que el fútbol base es fundamental y que el filial es todavía más importante. Queremos que cada vez haya menos diferencia entre el primer equipo y el segundo. Hace unos años en los entrenamientos había mucha distancia de nivel entre las jugadoras del B y del primer equipo, y eso se está reduciendo. Este tipo de fichajes buscan precisamente eso: aumentar la competencia en el filial y elevar el nivel para que cada vez haya más jugadoras preparadas para jugar en el primer equipo.

También han salido nombres como Liv Pennock o Julia Torres, del Sevilla.

Sabes que no lo voy a confirmar…

Había que intentarlo.

(Ríe) No lo confirmaré, pero me parece bien que habléis de estos nombres. Liv, Julia Torres… y pueden aparecer más, ¿eh?

Bienvenidos sean.

Bienvenidos sean, sí. Lo que me tranquiliza es que seguimos siendo un club al que las jugadoras quieren venir. Tenemos futbolistas en el radar que consideramos que pueden ser muy importantes y, cuando toque, iremos comunicando los movimientos.

"No voy a confirmarlo, pero me gusta que habléis de estos nombres. Liv Pennock, Julia Torres… y pueden aparecer más, ¿eh? Seguimos siendo un club al que las jugadoras quieren venir. Tenemos futbolistas en el radar que consideramos que pueden ser muy importantes" Marc Vivés

Una de las preocupaciones de la afición son las renovaciones. Hay jugadoras importantes que terminan contrato el 30 de junio y a día de hoy se desconoce su futuro. ¿Cómo está la situación? ¿Vosotros tenéis, al menos, la información de lo que quieren hacer estas jugadoras?

Tenemos todos los inputs, pero no puedo contarlos. Estamos negociando. Entiendo la incertidumbre que se genera, es normal. Pero todo lleva su proceso y cada caso es diferente. Soy optimista porque lo importante es que quien quiera estar aquí esté aquí.

Estoy convencido de que seguiremos teniendo potencial. Si alguna jugadora decide marcharse o no llegamos a un acuerdo, seguro que encontraremos soluciones. Pero tenemos claras nuestras prioridades. Queremos mantener ese equilibrio entre jugadoras consolidadas y jugadoras jóvenes. Ese es el proyecto: que las veteranas ayuden a que las jóvenes se consoliden y que la rueda no se detenga.

En este sentido, las jóvenes destacan mucho el papel de Alexia, Patri o Irene en su salto al primer equipo, por todo lo que conlleva, no solo deportivamente, jugar en el Barça.

Esa es la clave. Están dando un ejemplo de cómo las jugadoras consolidadas acogen a las jóvenes en todos los sentidos. Ese equilibrio es lo que hace que el equipo funcione como funciona. Por eso agradezco mucho su papel. Son jugadoras muy importantes dentro del vestuario y lo están ejerciendo muy bien.

Esta semana hay elecciones a la presidencia del Barça. Llegaste al club a mitad de mandato. ¿Qué balance haces de este tiempo?

La experiencia está siendo muy positiva, con altos y bajos, como es normal en un trabajo así. Pero el balance es muy bueno, también a nivel de resultados. La temporada pasada fue muy buena, aunque perdimos una final que creo que no es que nos la ganasen, es que la perdimos nosotras. Pero, aun así, debemos estar satisfechos.

Marc Vivés posa para SPORT en la Ciudad Deportiva / Valentí Enrich

¿Cómo ha sido la relación con Laporta? No es habitual ver a un presidente en partidos del femenino.

Creo que los hechos hablan por sí solos. Ver a un presidente implicado de esa manera demuestra el compromiso que hay con el proyecto. Estamos encantados de que siempre haya estado con nosotras.

¿Alguno de los candidatos te ha trasladado sus propuestas para el femenino?

No ha habido ningún contacto. Yo soy un trabajador del club y estoy identificado con el proyecto en el que estoy. No he hablado con ningún candidato.

¿Te gustaría que hubiera continuidad en el proyecto?

La verdad es que yo me siento muy identificado con el proyecto que hay ahora, me siento muy cómodo y me han dado toda la confianza. Desde esta perspectiva me gustaría mantener la continuidad y seguir trabajando en esta línea

"Me siento muy identificado con el proyecto que hay ahora, me siento muy cómodo y me han dado toda la confianza. Desde esta perspectiva me gustaría mantener la continuidad y seguir trabajando en esta línea" Marc Vivés

¿Cómo se vive este periodo de elecciones dentro del club?

Con normalidad. Seguimos haciendo nuestro trabajo y avanzando en nuestras ideas, aunque no todas se puedan contar. No estamos notando grandes cambios. Esperaremos a ver qué ocurre el día 15, pero para nosotros el trabajo sigue igual.

Dices que te gustaría seguir y Laporta dijo que le gustaría que siguierais tanto tú como Pere, que también acaba contrato. ¿Se cuenta con él?

Nosotros estamos planificando conjuntamente. Todas las reuniones que tenemos Pere y yo ya son pensando en la próxima temporada y la planificación la hacemos de manera conjunta. Lo entiendo, pero nosotros lo vivimos con la normalidad del día a día. Seguimos trabajando igual que desde que nos contrataron para desarrollar este proyecto con Xavi Puig, con el presi y con todo el mundo. No ha cambiado nada.

¿Cómo imaginas el Barça de los próximos años?

Sabemos que no podremos tener el poder adquisitivo de otros clubes. Eso no significa que no podamos ser igual de competitivos. Nuestro modelo está claro: apostar por lo que tenemos en casa y complementarlo con jugadoras que realmente nos ayuden a subir el nivel. Ese equilibrio es lo que nos permitirá seguir siendo un equipo competitivo cada año. Habrá veces que ganemos o podamos optar a ganar la Champions y habrá otras veces que no, lo que es el fútbol. Pero nuestra obligación es tener un equipo que sea competitivo cada año.

Si se llega al 1:1 en verano como se está diciendo, ¿el Barça podría acometer un fichaje top?

Si se puede, se hará. El Barça siempre intentará traer a las mejores jugadoras. Hemos vivido momentos complicados con el fair play, pero tengo la sensación de que lo peor ya ha pasado y que lo que viene ahora debe ser mejor. Entonces… ¿por qué no?

"El Barça siempre intentará traer a las mejores jugadoras. Hemos vivido momentos complicados con el fair play, pero tengo la sensación de que lo peor ya ha pasado y que lo que viene ahora debe ser mejor" Marc Vivés

¿Tenéis algún input sobre cómo van las negociaciones con la Liga para que el fair play no afecte a las secciones?

No es mi parcela, pero me gustaría que fuera así. Todo lo que sea ayudar al fútbol femenino será bienvenido. Evidentemente sería una gran ayuda.

En tres semanas volvéis al Spotify Camp Nou. Será tu primer partido allí como director deportivo. ¿Qué significa?

Noticias relacionadas

Es una gran ilusión para todos. También demuestra el convencimiento con el proyecto, con la apuesta de crear un vestuario para el femenino dentro del estadio. Cuando la obra esté terminada, formaremos parte de ese espacio y será algo muy especial. Todos imaginamos ya ese partido con el estadio lleno… y, evidentemente, ganando