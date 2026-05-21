Marc Vivés desvela la clave de la final: "El Lyon abrirá espacios y podremos hacerles daño"

A menos de 48 horas para la gran final de la UEFA Women's Champions League 2026, en la que el FC Barcelona se medirá al Olympique de Lyon en el Ullevaal Stadion de Oslo, el director deportivo del equipo culé, Marc Vivés, repasó en La Posesión los aspectos clave de un partido que se presenta como uno de los más exigentes de los últimos años.

Marc Vives, director deportivo del FC Barcelona Femenino: "El Barça espera una final abierta": "Será un gran espectáculo" I La Posesión Especial Champions femenina / SPORT

Solo 2500 entradas para el Barça

Uno de los temas que más preocupa es la baja presencia culé. Con solo 2500 entradas para los aficionados del Barça en un estadio con capacidad para unas 28000 personas, Vivés lamentó la situación: "Todos queremos que en un partido así haya cuanta más gente mejor, no solo por nosotros, sino también por el Olympique. Esto se hace para nuestra gente".

Preguntado por el estado del equipo, Vivés se mostró optimista, pero prudente: "Yo creo que llegamos, si no en el mejor momento, en uno de los mejores momentos. Tenemos una gran ventaja: el año pasado todo el mundo estaba convencido de que ganaríamos. Este año es una final que todos entienden que va a ser muy disputada. Eso hará que la gente vaya al 110%. Estoy convencido de que tendremos opciones de ganarla".

Una final "competida"

Sobre el escenario mediático, apuntó que este año el Barça no llega tan favorito como ante el Arsenal, algo que les perjudicó. "A lo mejor se ajustan un poco más las expectativas a la realidad. No es fácil nada. Y esta final tampoco lo será", recalcó.

Mariona, en la final de la Champions entre Arsenal y Barça / EFE

"Hasta ahora, la mayoría de equipos nos respetaban muchísimo y se replegaban. Es muy difícil jugar así. Espero que Giráldez nos venga a buscar. Será un gran espectáculo porque el Lyon va a proponer, abrirá más espacios y ahí podremos hacer daño", aseguró.

Identidad por encima de todo

El director deportivo coincide plenamente con las palabras de Pere Romeu, que quiere un equipo reconocible desde el primer minuto: "Totalmente de acuerdo. Las finales se definen por detalles, pero lo que no podemos perder es la identidad que Pere, el equipo y las jugadoras han construido".

Pere Romeu muy satisfecho / GORKA URRESOLA

Vivés valoró el choque de modelos entre entidades: "Nos sentimos orgullosos de nuestra manera de hacer y de ser. No podemos tener las facilidades económicas de otros clubes, pero sí tenemos una idea, una estructura y una metodología que nos hacen únicos e irrepetibles. No podremos competir a nivel de salarios ni de traspasos como otros clubes. Pero sí podremos traer complementos puntuales. La clave es el talento de casa más lo que ya tenemos y algún refuerzo cuando sea necesario".

El reencuentro con Jonatan Giráldez

Sobre enfrentarse a su exentrenador, con quien mantiene una buena relación, señaló: "He hablado con 'Jona'. Es un aliciente más porque es supercompetitivo. Aquí no hay ni conocidos ni amistades. Los dos vamos a ir a ganar y diferenciamos muy bien lo personal de lo profesional".

Pere Romeu y Jonatan Giráldez, en un entrenamiento del FC Barcelona en la Champions / VALENTI ENRICH / SPORT

Respecto a la polémica por las palabras de Giráldez sobre no querer competir contra el Barça, Vivés zanjó cualquier debate: "Desde el club partimos desde el agradecimiento. 'Jona' forma parte de esto. Le deseo toda la suerte del mundo… excepto este sábado, que le deseo que pierda".

La importancia de Alexia Putellas y la cantera

También tuvo tiempo de alabar a la capitana: "Alexia representa todo. Nos ayuda a jugar, pero alrededor tiene jugadoras que la hacen mejor. Adoramos la combinación de jugadoras consolidadas con la juventud que viene". Aunque no quiso mojarse sobre su futuro: "No os voy a decir nada. Estamos a solo unos días de la gran final. Una vez pase, ya nos explicaremos todos".

Alexia Putellas Segura of FC Barcelona celebrates a goal during the UEFA Women’s Champions League 2025/26 Semi Final second leg, football match played between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Spotify Camp Nou stadium on May 03, 2026 in Barcelona, Spain / Javier Borrego / Javier Borrego / AFP7

Destacó la mezcla generacional del equipo y la irrupción de jóvenes como Serrajordi: "Como director deportivo, lo que me tranquiliza es que me la puedo imaginar de titular. Son chicas muy jóvenes que están compitiendo ya a un altísimo nivel. Eso es el ADN del proyecto".

Finalmente, analizó si la posibilidad de una derrota significaría un fracaso para el proyecto: "No lo tenemos que ver como un fracaso. Es algo que puede pasar, aunque estamos convencidos de que tenemos las herramientas para ganar. Planificamos para el presente y el futuro. No puede depender de un solo resultado. Llegar a la final ya es un éxito, aunque evidentemente queremos ganarla".