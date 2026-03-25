Mapi León puso la guinda a la goleada del Barça al Real Madrid en la Champions femenina

Mapi León está de vuelta. La central del Barça reapareció este miércoles por la tarde en el triunfo del Barça ante el Real Madrid (2-6) en la ida de los cuartos de final de la Champions femenina, disputada en el estadio Alfredo Di Stéfano. La defensa aragonesa regresó a los terrenos de juego después de casi dos meses de baja.

La futbolista se lesionó el pasado 1 de febrero, cuando el club comunicó que sufría un pinzamiento anterior en el tobillo derecho. Desde entonces, Mapi apostó por un tratamiento conservador para evitar el quirófano y acelerar su regreso, combinando sesiones de fisioterapia, readaptación y trabajo específico. Finalmente, el esfuerzo ha dado sus frutos y la jugadora volvió a sentirse futbolista en un escenario único y que acabó en goleada.

Un refuerzo de lujo

Su entrada se produjo en el minuto 75, cuando sustituyó a Cámara con el partido encarrilado para el conjunto de Pere Romeu. Más allá del resultado, la noticia positiva para el Barça fue comprobar que una de sus líderes defensivas vuelve a estar disponible en el tramo decisivo de la temporada, en el que el equipo se juega los títulos más importantes.

El regreso de Mapi supone un refuerzo de peso para la defensa blaugrana y ahora el objetivo será ir recuperando sensaciones y minutos de forma progresiva. En el club se mantiene la prudencia, pero el hecho de verla de nuevo sobre el césped es ya una señal inequívoca de que la recuperación es una realidad y que podrá ayudar a sus compañeras en lo que queda de temporada.