Mapi León se pierde el clásico de Copa

El FC Barcelona no podrá contar con Mapi León para el Clásico de este jueves ante el Real Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Copa y que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano. La central aragonesa continúa arrastrando un “pinzamiento anterior al tobillo derecho”, el mismo motivo que ya la dejó fuera del último partido liguero frente al Sevilla.

Mapi no se ejercitó en el último entrenamiento previo al duelo y su ausencia fue confirmada por el técnico azulgrana, Pere Romeu, en rueda de prensa: “Ayer se entrenó, pero no se encontró del todo bien. Haremos un período de adaptación pactado, pero no sabemos cuándo podrá volver”.

El cuerpo técnico prefiere ser prudente con una futbolista clave en el esquema del Barça, pensando en un tramo decisivo de la temporada, y ambas partes han acordado parar para recuperarse bien. “No sé con exactitud de cuánto tiempo será este periodo. Esperamos que sea lo menos posible y paciencia para que pueda recuperarse con las mejores garantías”, añadió el entrenador.

Como suele ser habitual en las grandes citas, siempre que no existe una lesión grave, no se descarta que Mapi viaje igualmente a Madrid para estar cerca del equipo y apoyar a sus compañeras desde fuera del campo