Mapi León explica por qué dejó el Barça: "Mi cuerpo me pedía algo diferente"

Mapi León arranca una de las etapas más sorprendentes de su carrera. Después de nueve temporadas en el FC Barcelona, donde se convirtió en una de las grandes referentes del equipo y en una de las mejores centrales del fútbol europeo, la aragonesa decidió este verano cambiar el Barça por el London City Lionesses, un proyecto emergente de la Women’s Super League inglesa en el que volverá a compartir vestuario con Alexia Putellas.

Una decisión que llamó especialmente la atención por el enorme salto de contexto: de un Barcelona acostumbrado a dominar en España y Europa a un equipo que terminó sexto la pasada temporada en Inglaterra. La propia futbolista, sin embargo, explica que precisamente ahí estaba buena parte del atractivo.

“Mi cuerpo me pedía algo diferente”, reconoció Mapi en una entrevista con 'The Guardian'. “Pasé muchos años en una situación cómoda, porque jugar en el Barça ha sido absolutamente maravilloso. Es un estilo de juego que me encaja muchísimo, pero venir a Inglaterra significa encontrarte con un fútbol muy diferente al español”.

Mapi León ficha por el London City / @LC_Lionesses

La central, de 31 años, admite que buscaba ponerse a prueba después de haberlo ganado prácticamente todo como azulgrana. “Creo que la razón era poder desafiarme a mí misma y ver si soy capaz. Voy a esforzarme para adaptarme a esta liga y demostrarme que puedo competir en otro estilo de juego, uno que quizá no es el que más hace destacar mis cualidades”, explicó.

Envidiable palmarés

Durante su etapa en Barcelona, Mapi León atesoró un palmarés extraordinario: siete Ligas, siete Copas de la Reina y cuatro Champions League, además de consolidarse como una de las centrales con mejor salida de balón del panorama internacional.

Ahora tendrá que adaptarse a un fútbol mucho más físico, directo y abierto. Y ese contraste, precisamente, es uno de los desafíos que más le atraen.

Aprender en Inglaterra

“La liga inglesa puede darme muchísimo. Puedes aprender mucho: las transiciones, el estilo de juego, jugar con más espacios…”, señaló. La española también destaca las diferencias en la presión: “Estoy acostumbrada a equipos que muchas veces esperan en bloque medio o bajo, mientras que aquí hay más presión alta”.

Mapi, no obstante, no renuncia a su identidad. “Me gustaría aportar un poco de calma al juego. Soy central, lo veo todo y me gusta controlar los tiempos. Quizá podemos intentar tener algo más el balón o, si hay espacios, avanzar. Me gusta tener cierto control”.

Algo personal

Su llegada al London City Lionesses coincide además con la de Alexia Putellas, aunque la defensa niega que ambas coordinaran sus decisiones. “No hubo demasiada comunicación entre nosotras. Fue algo muy personal. Cada una tiene que preguntarse qué necesita en ese momento y qué es lo mejor para seguir mejorando y manteniendo la ambición”, explicó.

El ambicioso proyecto impulsado por la propietaria Michele Kang también tuvo peso en su decisión. Mapi valora especialmente que se trate de “un club creado para mujeres” y considera “muy poderoso” que una mujer esté realizando una inversión tan importante para impulsar el crecimiento del fútbol femenino.

Mientras llega el debut oficial, previsto para el 4 de septiembre ante el Manchester United, Mapi disfruta también de una inesperada tranquilidad lejos de Barcelona. “Puedo ir andando a comprar comida y nadie me reconoce”, contó entre risas.