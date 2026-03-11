Mapi León intenta evitar el quirófano mientras avanza en su recuperación

Mapi León sigue avanzando poco a poco en la recuperación de la lesión de tobillo que sufrió a principios de febrero. La central del Barça ya ha empezado a realizar algunos ejercicios puntuales con el grupo, aunque su reincorporación completa al trabajo colectivo todavía queda lejos.

Tras cinco semanas de baja, la evolución no está siendo todo lo rápida que se esperaba. Según se explicó en el último episodio del pódcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, a la defensa aragonesa le han recomendado pasar por quirófano para solucionar definitivamente el problema. Sin embargo, la jugadora quiere evitar esa opción y continúa apostando por un tratamiento conservador.

Mapi sufre un pinzamiento anterior en el tobillo derecho, una lesión relativamente habitual en futbolistas. En muchos casos se trata con infiltraciones articulares, de ácido hialurónico o corticoides antiinflamatorios, para aliviar el dolor y reducir la inflamación. Cuando las molestias persisten y limitan la actividad deportiva, la solución suele pasar por una artroscopia para limpiar la zona afectada, en este caso la parte anterior del tobillo.

Una intervención que implicaría un periodo de baja de entre dos y tres meses, motivo por el que la jugadora intenta evitar el quirófano mientras continúa con el trabajo de fisioterapia y rehabilitación.

El entrenador del Barça, Pere Romeu, confirmó que su evolución se está siguiendo con cautela. “No sé con exactitud cuándo se reincorporará completamente al grupo, de momento lo ha hecho de forma parcial. Vamos día a día, sesión a sesión, no conocemos la fecha exacta de su vuelta”, explicó