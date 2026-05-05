Mapi León comunica al Barça que no seguirá y apunta al London City

Noticia de impacto en el FC Barcelona femenino. Tal como ha informado el podcast 'Fem futbol' de 'Catalunya Ràdio', Mapi León no aceptará la propuesta de renovación del contrato que le une al club blaugrana hasta el final de la presente temporada. La central aragonesa ya ha comunicado a la dirección deportiva que ha decidido poner punto final a su etapa de nueve años como culé.

Era un secreto a voces. Todos los caminos apuntaban hacia la misma dirección: el Barça tenía asumido desde antes del verano pasado que la idea de Mapi era irse libre tras la campaña 2025/26 y, esta semana, tras la clasificación para la final de la Women's Champions League del próximo 23 de mayo en Oslo, la defensa ha dado el paso definitivo.

Mapi tenía una de las fichas más elevadas de la plantilla desde diciembre de 2023, cuando firmó su última renovación, y la entidad culé le puso sobre la mesa una oferta de renovación a la baja para evitar su salida. La jugadora, sin embargo, ya ha trasladado a los dirigentes del club que no la aceptará y que cambiará de aires cuando acabe la temporada.

Según ha podido saber SPORT, Mapi León tiene muchos números de firmar con el London City. A sus 30 años, la futbolista de Zaragoza apunta a ser una de las apuestas importantes del proyecto de Michele Kang, que el verano pasado, tras el asenso a la Women's Super League inglesa, ya 'pescó' en el Estadi Johan Cruyff con los fichajes de Jana Fernández y Lucía Corrales. Hace un par de semanas, 'Mundo Deportivo' adelantó el interés.

De pionera a leyenda

Mapi León dejará el FC Barcelona casi una década después de protagonizar el primer traspaso de la historia del fútbol femenino entre dos clubes españoles. En 2017, el club barcelonista pagó 50.000 euros al Atlético de Madrid, con el que tenía un año más de contrato. La entidad rojiblanca no lo puso nada fácil en las negociaciones, pero finalmente le dejó marchar por la mitad de la cláusula de rescisión. "Fue duro. Lo recuerdo muy amargo, no me querían dejar marchar", explicó la futbolista en el documental 'Nacidas para jugar'.

La época gloriosa del Barça femenino no se entendería sin Mapi. La central ha sido fundamental en los éxitos del club catalán tanto en España como en Europa. Ha levantado las tres Champions que ha levantado el equipo culé (aunque una final, la de Bilbao de 2024, se la perdió por lesión) y tiene la oportunidad de poner la guinda al pastel con la cuarta. El 23 de mayo, el día de la gran final contra el Lyon, será una fecha muy especial para la maña.