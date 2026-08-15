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Manchester City - Barcelona, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre Manchester City y FC Barcelona (17.00h) de pretemporada

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