En directo
FC BARCELONA (F)
Manchester City - Barcelona, en directo: partido amistoso de pretemporada, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Manchester City y FC Barcelona (17.00h) de pretemporada
MIN 15 (0-1)
A punto de marcar Patri de tacón y luego Van Asten en un balón muerto en el área. Aprieta el Barça para hacer el segundo
MIN 13 (0-1)
Interviene Coffey para impedir un centro de Pina. Acto seguido, es Yamashita la que manda a córner un centro de Graham. Muy buenas llegadas del Barça
MIN 11 (0-1)
Cambio de orientación de Brugts para superar dos líneas de presión del City. Qué bien lo ha visto la neerlandesa
MIN 10 (0-1)
Carrerón de Graham para ayudar en tareas defensivas, se iba Greenwood sola por el carril izquierdo. Había fuera de juego, aunque la noruega había conseguido ganar la carrera. Muy buena acción
MIN 8 (0-1)
Muy sólido en defensa el Barça, sin permitir que el City pueda crear algo de peligro
MIN 7 (0-1)
¡Arriba Sydney! Buena oportunidad para la suiza tras pase atrás de Graham, pero le ha salido muy desviado el remate. Antes ha interceptado la defensa del City otro centro de Graham para Pajor
Buena presión del Barça, gran conducción de Vicky por el carril interior, pase a Graham y chut cruzado de la noruega desde el vértice del área
MIN 5 (0-1)
¡GOOOOOOOOL DEL BARÇA! ¡GRAHAM HACE EL PRIMERO!
MIN 2 (0-0)
Muy buena presión del Barça, dificultando y ahogando al City en la salida
MIN 1 (0-0)
¡Rueda el balón en Manchester! ¡Arranca el partido!
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