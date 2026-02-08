Los malabares de Pere mantienen al líder en Las Gaunas

Ganar en Las Gaunas fue mucho más que sumar tres puntos. El Barça venció al DUX Logroño en un contexto límite, condicionado por las bajas, las ausencias y un escenario nada cómodo, y lo hizo reafirmando su competitividad y su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Una victoria de equipo, que tiró de la veteranía de Graham, MVP, y de la personalidad de las jóvenes. Una victoria de las que acercan al título y explican por qué este grupo no se detiene.

Romeu volvió a hacer malabares para sostener al líder. Sin Aleixandri ni Alexia como bajas añadidas, con Aitana y Mapi León todavía fuera, y con las ausencias por motivos personales de Torrejón y Paredes, el Barça viajó con solo dieciséis jugadoras de campo. No había ninguna central del primer equipo disponible y el reto era mayúsculo ante un rival replegado y un césped que no invitaba a brillar.

Así, Adri Ranera debutó en Liga F como titular formando pareja con Aïcha, mientras Salma actuó de nueve y Vicky López partió desde la izquierda. Ona, también de inicio, cumplió sus cien partidos como azulgrana. El equipo salió además con camisetas de apoyo a Torrejón, por el fallecimiento de su padre, y a Aleixandri, un gesto que añadió carga emocional a una tarde ya exigente.

Con todo, el Barça no se hizo pequeño. Dominó, movió el balón con ritmo y fue empujando al DUX hacia su área, aunque le costó concretar. Las más claras del primer tiempo fueron para Salma, con un remate al palo, y para Carla Julià. Faltaba precisión, pero no convicción, y el plan se mantenía firme pese a las dificultades.

Kika Nazareth dedicó su gol ante el DUX Logroño a Laia Aleixandri / FCB

Igualdad rota tras el descanso tras subir un par de marchas. Precisamente de Carla Julià fue el primer gol en Las Gaunas, tras una combinación entre Vicky y Graham que la noruega puso perfecta para que la lateral solo tuviera que empujar. A partir de ahí, el vendaval. Kika recibió sola un pase de Vicky y ajustó su disparo para firmar el segundo, dedicado a Laia con una ‘L’. Y Vicky cerró la velada cazando un rechace tras una gran acción de Graham y bailando con Salma y Sydney. Tres goles en seis minutos.

Al final, el Barça acabó con 29 tiros, ocho a puerta, solo uno en contra, 84% de posesión, un gol anulado a Serrajordi y un penalti no señalado sobre Salma. También con una media de edad que no llegaba a los 21 años, con Gemma como capitana y jugadora más veterana sobre el césped (26). Hubo debut de María Llorella, descansos para Patri y Pajor y una nueva demostración de versatilidad colectiva, con varias jugadoras cambiando de posición. No fue solo un 0-3: fue una victoria de oficio, carácter y madurez en una de las salidas más complejas, por contexto, del curso