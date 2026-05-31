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FC Barcelona (F)
Madrid CFF - Barcelona, en directo: el último partido de la Liga F, en vivo
Sigue en directo el partido entre el Madrid CFF y el FC Barcelona de la última jornada de la Liga F
MIN 27 (0-2)
Buena acción defensiva de Aïcha por la derecha
Ha lanzado Graham el penalti con mucha potencia, le ha dado al palo y ha entrado para dentro para anotar el segundo del Barça
MIN 25 (0-2)
GOOOOOOOOOOL DEL BARÇAAAA, DOBLETE DE GRAHAM
MIN 22 (0-1)
¡Penalti para el Barça! Manos de Siri tras el chut de Adriana Ranera
MIN 19 (0-1)
¡Perdona Graham el segundo! Centro picado y milimétrico de Kika y la noruega ha querido cruzarlo y le ha salido desviado el remate
MIN 18 (0-1)
El Madrid CFF ha salido activo y a buscar al Barça arriba, a presionar. A ver cómo reacciona ahora tras el gol
Pase filtrado de Patri, centro de Salma y Graham ha entrado al segundo palo para rematar de cabeza
MIN 14 (0-1)
GOOOOOOOOOOOOL DE GRAHAM, SE ADELANTA EL BARÇAAA
Cuentan desde Madrid que se está jugando el partido a 33 grados
MIN 11 (0-0)
¡Al palo Salma! La primera gran ocasión para el Barça tras ese remate lejano de Pajor. Llega Monica para dificultar el remate a la aragonesa
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