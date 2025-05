Lucía Corrales y un debut con la absoluta para pedir paso

"No me ha dado tiempo a asimilarlo, ha ido todo muy rápido". Lucía Corrales se encontraba en la habitación, concentrada con la selección sub-23, con Ari Mingueza, ambas a punto de irse a dormir, cuando recibió un mensaje de Sonia Bermúdez. "¿Estás despierta?". La seleccionadora llamó a su puerta: "Prepárate, que mañana te vas con la absoluta".

Lo primero que hizo fue llamar a su familia, que explotó de emoción. Y lo preparó todo para, al día siguiente, incorporarse a los entrenamientos de Montse Tomé, también con Martina Fernández. Ambas sabían que, con Laia Codina y Leila Ouahabi con molestias, tenían opciones de ir convocadas. La central del Arsenal acabó causando baja y en su lugar entró Lucía para viajar a Louvaina.

Se quedó con el '5' de Codina y, en el minuto 77, con un 0-2 a favor de España, entró por Olga Carmona, mientras que su amiga Salma lo hacía por Esther González, autora de esos dos goles. Cuando Tomé la llamó a calentar, se le removió todo por dentro: "No te engañaré, estaba nerviosa", dijo en zona mixta [declaraciones recogidas por TVE, RNE y AS]. "Pero he estado muy cómoda, el ambiente que hay en el vestuario es muy sano y mis compañeras, que ya había coincidido con muchas de ellas, me lo han puesto súper fácil, estoy muy contenta por el debut".

"Ha entrado con confianza, sabía que estando aquí siempre tienes posibilidades de entrar. La he visto bien, con ganas, atrevida y una de las grandes cosas que tiene es el centro. Es una alegría poder tener una más con nosotras", dijo de ella Tomé en rueda de prensa.

LE ESPERA NOVATADA

Patri Guijarro, Claudia Pina, Cata Coll, Vicky López y Judit Pujols felicitaron a Corrales en público tras su debut, pues es una jugadora muy querida, especialmente, por las más jóvenes, aunque también cuidan de ella las veteranas. Le dieron un solo consejo antes de saltar al campo: "Sigue haciendo lo que has hecho siempre, lo vas a hacer genial".

Eso sí, no va a librarse de una buena 'novatada'. "Está muy tranquila, la verdad, como si llevase no sé cuántos partidos jugados", dijo de Lucía Alba Redondo, que también marcó. "Es una gran jugadora y lo viene demostrando también en su club, así que le doy la enhorabuena. Le tocará pagar, por eso, una novatada, pero ella puede con todo".

Pero no quiso decir lo que sería. "Ya me han dicho que voy a tener que pagarlo...", le contestó Corrales. "Algo gordo me espera". Su próximo objetivo: Inglaterra. El duelo en Cornellà, dijo, "es un partido muy complicado y bonito de jugar, yo estaré agradecida con lo que me den, estar aquí con todas ya es un motivo de orgullo".

SU FUTURO CON EL BARÇA

Pero también tendrá que ver qué pasa con su futuro. Tras una cesión en Sevilla muy bien aprovechada -ha disputado 28 de los 32 partidos de Liga y uno de Copa y ha repartido tres asistencias-, ahora le toca volver al Barça.

Le queda un año de contrato y el club la quiere. Las negociaciones por su renovación están en marcha, aunque, ahora mismo, está todo abierto, según ha podido saber SPORT. Podría quedarse a las órdenes de Pere Romeu, podría renovar y salir cedida un año más o podría irse este mismo verano. Su prioridad es jugar