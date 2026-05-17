En un equipo lleno de estrellas, focos y cifras imposibles, hay futbolistas cuyo impacto no siempre se mide en goles ni asistencias. Jugadoras que no necesitan aparecer en la foto final para ser absolutamente imprescindibles. Y en el FC Barcelona, esa futbolista es Patri Guijarro.

Con permiso de Claudia Pina, Esmee Brugts o Salma Paralluelo, protagonistas directas de los goles de la final de Copa, Patri volvió a ser seguramente la mejor sobre el césped de Gran Canaria. Otra vez. Como casi siempre. La centrocampista mallorquina hizo que todo funcionara, ordenó el juego, dio equilibrio, aceleró cuando tocaba y frenó cuando el partido lo pedía. Es la directora de orquesta del Barça. La extensión de Pere Romeu dentro del campo. La futbolista que hace que el colectivo, lo más importante para este equipo, funcione exactamente como está diseñado.

Quizá por eso es también una de las más queridas del vestuario y de la afición. Hace unos meses, Laia Gisbert —cara visible de la Penya Blaugrana Totes Unides Fem Força y orgullosa portadora de un tatuaje dedicado a Patri— impulsó un cántico inspirado en Bad Bunny que terminó convirtiéndose en himno interno del equipo: “Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Oslo Patri Guijarro”. La canción se extendió rápidamente entre las jugadoras. Kika Nazareth la cantó durante la celebración de la clasificación para la final de Champions tras eliminar al Bayern y la propia Patri la eligió para saltar al césped durante la fiesta del título de Liga.

Cumpleaños muy feliz

Hoy, además, Patri cumple 28 años. Llegó al Barça siendo prácticamente una niña, con solo 17, y se ha convertido en el equilibrio perfecto entre veteranía y juventud dentro del vestuario azulgrana. Y seguramente no hay mejor manera de celebrar un cumpleaños que levantando la Copa de la Reina y sintiéndose, una vez más, decisiva antes de la gran cita del curso.

Porque Oslo vuelve a pasar por sus botas. La final ante el Lyon será la séptima Champions de Patri con el Barça. Ha estado en todas. En 2019 la vivió lesionada. En 2021 fue clave jugando incluso de central por la sanción de Pereira para conquistar la primera Copa de Europa del club en Göteborg. En 2022, en la derrota de Turín, formó definitivamente aquel centro del campo histórico junto a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. En 2023 fue la gran heroína de Eindhoven: haciendo de Alexia, marcó un doblete decisivo para remontar al Wolfsburgo antes del gol definitivo de Rolfö. En 2024 volvió a ser fundamental para derrotar por primera vez al Lyon en una final y levantar la tercera Champions en Bilbao. Y en 2025, pese a la derrota ante el Arsenal, volvió a liderar desde su posición natural.

Ahora quiere la cuarta. Y no lo esconde. “Por supuesto que visualizo la Champions”, reconoció en TVE tras ganar la Copa. “Somos muy de ir día a día, entreno a entreno, pero en el fondo tienes ese objetivo. Nos toca contra las reinas de Europa, porque tienen ocho Champions, pero queremos volver a ir a por los cuatro títulos”. La directora ya está preparada para Oslo