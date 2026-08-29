La Liga F alza el telón con el Barça como gran favorito

La Liga F vuelve este fin de semana con el Barça, una temporada más, como gran favorito. El conjunto azulgrana defenderá el trono con el objetivo de conquistar su octava Liga consecutiva, aunque lo hará en un escenario renovado, tanto por los cambios en su propia plantilla como por la profunda transformación de varios de sus principales rivales.

El campeón afronta su primer curso sin Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, cuatro futbolistas importantes en los últimos años del equipo. Para compensarlo, el Barça ha apostado por talento y juventud con incorporaciones como Van Asten, Kerolin Nicoli, Martina Fernández y Tyler McCamey, además del salto al primer equipo de Carla Julià y de otros jóvenes talentos del filial que tendrán protagonismo durante la temporada. Patri Guijarro, además, asume el papel de primera capitana.

El objetivo, sin embargo, no cambia: seguir dominando el fútbol español. Y aunque el Barça parte con ventaja, la competición presenta varios proyectos renovados que aspiran a reducir distancias.

Un verano de transformación en el Madrid

El principal es el Real Madrid, que ha vivido una auténtica transformación durante el verano con la intención, un año más, de acercarse al conjunto azulgrana. El equipo blanco ha perdido a futbolistas importantes como Caroline Weir, Misa Rodríguez, Alba Redondo, Teresa Abelleira, Yasmim, Rocío Gálvez, Feller, Hanna Bennison, Sheila García o Antonia Silva, pero ha respondido con una fuerte inversión en el mercado. Felicia Schröder, Janou Levels y Elisa Senss son algunas de sus incorporaciones, además de las llegadas como agentes libres de Andreia Jacinto y Lineth Beerensteyn. La última pieza en incorporarse ha sido Arianna Caruso, procedente del Bayern. El Madrid, además, empieza la Liga en plena previa de Champions, aunque tiene bien encaminada su eliminatoria contra el Ajax después del 0-2 logrado en Ámsterdam.

El Madrid ficha a Arianna Caruso del Bayern / Real Madrid

También afronta un inicio especialmente exigente la Real Sociedad, que sufrió un duro golpe apenas dos días antes de comenzar la competición con la salida de Arturo Ruiz, líder del proyecto y entrenador que había devuelto al equipo a la Champions, rumbo al Brighton. El conjunto donostiarra también ha perdido piezas importantes como Andreia Jacinto, Emma Ramírez o Lucía Rodríguez y se ha reforzado con Esther Laborde, Ainhoa Marín —autora de uno de los goles ante el Chelsea—, Ainoa Campo, Sonya Keefe, Ava Seelenfreund y Laura Camino, entre otras. Su arranque liguero llega, además, en plena eliminatoria de Champions contra el Chelsea, que remontó el 2-2 inicial para imponerse por 5-2 en Londres.

El Atlético de Madrid quiere dejar atrás la irregularidad de los últimos cursos y consolidar, de una vez por todas, un proyecto competitivo. David González toma las riendas de un equipo que ha realizado numerosos cambios, con el fichaje de Jenni Hermoso como gran reclamo. La internacional española regresa a la Liga F en el año previo al Mundial para aportar experiencia, talento y visibilidad. Celia Segura, Allegra Poljak, Maite Zubieta o Lucía Rodríguez son otros de los nombres que llegan al conjunto rojiblanco.

Más allá de los grandes, también hay varios proyectos a seguir. El Tenerife, gran revelación de la pasada temporada, se ha reforzado con futbolistas como Ari Mingueza, Érika González, Natalia Padilla o Henar Muiña. El Athletic estrena entrenador con Víctor Martín, que llega después de su etapa en el Atlético, y afronta una transición marcada por la salida de jugadoras importantes como Maite Zubieta o Nerea Nevado y la apuesta por futbolistas jóvenes.

Más cambios

El Espanyol también ha protagonizado una importante renovación y suma, entre otras, a Natalia Escot, máxima goleadora de Primera RFEF la pasada temporada, además de Paula Gutiérrez, Anita Marcos o Bicho. El Badalona ha apostado por la experiencia con nombres como Vicky Losada, capitana que levantó la primera Champions de la historia del Barça, Sheila Guijarro, Lauri Requena, Izarne Sarasola o Txell Font. Y el Deportivo, uno de los equipos que más se ha reforzado, inicia una nueva etapa con Alberto Rodríguez en el banquillo y fichajes como Inés Pereira, Lucía Pardo, Marisa García o Daniela Caracas, además de las cesiones de Adriana Ranera y Ainoa Gómez desde el Barça. La temporada también supondrá el estreno en Primera de Alavés y Valencia, dirigidos por Andrea Esteban y Mikel Crespo, respectivamente.

El curso llega, además, después de un verano marcado por la incertidumbre sobre los derechos televisivos. Finalmente, la Liga F podrá seguirse a través de DAZN, con determinados encuentros también en la televisión pública, RTVE y TV3. Y el calendario ya ofrece grandes alicientes desde el principio. La primera jornada tendrá derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético, mientras que el primer Clásico de la temporada llegará en la sexta jornada, entre el 3 y el 4 de octubre, con el Barça recibiendo al Real Madrid en el Spotify Camp Nou. El Barça parte desde el trono y vuelve a ser el rival a batir. Pero, con tantos proyectos renovados y numerosas caras nuevas, la nueva Liga F promete una temporada con más incógnitas que nunca.