En directo SPORT
FC Barcelona (F)
Levante - FC Barcelona de la Liga F, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
Vive en directo el partido entre UD Levante y FC Barcelona femenino, correspondiente a la 12ª jornada de la Liga F
Recordamos que este será el último partido antes de que se produzca un nuevo parón internacional, en el que la selección española disputará la final de la UEFA Nations League frente a Alemania a doble partido. En la convocatoria de Sonia Bermúdez habrá hasta diez futbolistas del Barça.
En el banquillo blaugrana, por su parte, estarán: Cata Coll, Mapi León, Aleixandri, Graham, Alexia, Aitana, Fenger, I. Martret y Carla Julià.
El once del Barça
Ya tenemos la alineación de Pere Romeu para este partido: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Paredes, Ona Batlle; Serrajordi, Sydney, Kika; Vicky, Pajor y Pina.
¡Buenos días a todas y todos! Arrancamos con la previa del partido entre UD Levante y FC Barcelona femenino.
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- Laporta desliza quién hará el saque de honor en el Spotify Camp Nou
- Paco González dicta sentencia con el primer gol del Barça en la vuelta al Spotify Camp Nou: 'Bastante parable
- El 1x1 del Barça ante el Athletic
- Comunicado médico del Barça sobre Rashford
- El líder tritura al Athletic en una orgásmica vuelta a casa
- Lo que no se vio: La tribuna de los obreros, 'Nico quédate' y el sismo inicial de Flick