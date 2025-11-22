Levante - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

El Barça llega al Ciutat de València con la sensación de estar corriendo una maratón en mitad de la temporada. En las dos últimas semanas, el equipo de Pere Romeu ha vivido prácticamente de todo: la primera derrota del curso ante la Real Sociedad (0-1), una goleada catártica contra el Depor (8-0), un triunfo sólido frente al Leuven en Champions (3-0), un Clásico con pulsaciones disparadas resuelto por 4-0 y, como colofón, un empate valioso en Stamford Bridge (1-1) para seguir liderando la fase de liga de la Champions.

"La valoración que hago de este tramo es muy positiva. Hemos tenido partidos exigentes. El equipo siempre ha dado la talla y ha estado muy bien. El empate ante el Chelsea nos sabe a poco, pero había dos grandes equipos en el terreno de juego", valoraba el entrenador azulgrana, Pere Romeu, este sábado.

Un tourmalet que ahora pide un último esfuerzo antes del parón internacional. A la vuelta, el calendario no concederá ni un suspiro: más Liga, más Champions y la Copa. Este Barça no para, y tampoco puede permitírselo.

El Levante, en cambio, vive instalado en la otra cara de la Liga F. Colista, sin victorias y con solo dos puntos en su casillero —dos empates ante Alhama (0-0) y Badalona (1-1)—, el equipo granota atraviesa una etapa dura. Cinco goles a favor y 22 en contra dibujan un presente que poco se parece a aquel Levante que durante años fue un referente y un rival temible. Los recortes de presupuesto de las últimas temporadas han pasado factura.

Ante este contexto, Pere Romeu, que descarta a Esme Brugts para el partido aclarando que no tiene nada grave, echará mano de las rotaciones. Con diez futbolistas convocadas por España para la final de la Nations League contra Alemania —un doble duelo donde muchas acumularán minutos— y una plantilla corta que ha obligado a sobrecargar esfuerzos, el técnico sabe que este partido también debe servir para dosificar. Rotar, proteger piernas, dar alguna oportunidad al filial y, sobre todo, asegurar tres puntos que mantengan al equipo en el camino correcto. "Venimos de días y partidos exigentes, con las piernas cansadas. Está claro que la temporada es muy larga y no podemos depender de once futbolistas. La gente está rindiendo a muy buen nivel y seguro que vamos a hacer cambios. Tenemos una plantilla de calidad, este año las segundas partes las están mejorando mucho las que salen del banquillo", decía Pere Romeu.

Muchos cambios, pero la obligación de ganar. Porque el Barça quiere evitar cualquier descuido antes de un parón que marcará el pulso del tramo final de año. Quiere volver a ganar tras el empate de Stamford Bridge, un resultado bien valorado por Romeu: "Creo que la imagen fue positiva. Seguramente no fue nuestro mejor partido, creo que también hay que tener en cuenta el contexto, juegas contra un equipo con muy buenas futbolistas y en buena dinámica de resultados, juegas en un campo donde siempre has ganado y piensas que volverás a hacerlo y esto no va así. Crecimos en la segunda parte y tuvimos el control que deberíamos haber tenido durante todo el partido".

Horario y dónde ver el Levante - Barça

El partido entre el Levante UD y el FC Barcelona, correspondiente a la 12ª jornada de la Liga F, se disputará el domingo 23 de noviembre en el Estadi Ciutat de València a las 18.00h. Y podrá verse en DAZN.

Alineaciones probables

Levante UD: Coronado; Velasco, Mérida, Le Guilly, Alonso; Gabaldón, Carolina Marin, Jacome, Carrasco; Núñez, Erika

FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Torrejón, Mapi León, Carla Julià; Serrajordi, Sydney, Kika; Vicky, Fenger, Pina