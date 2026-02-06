El Levante Badalona, rival del Barça en las semifinales de la Copa de la Reina

El Barça femenino superó al Real Madrid por 0-4, gracias al doblete de Ewa Pajor y a los goles de Alexia Putellas y Salma Paralluelo, en los cuartos de final de la Copa. De esta manera, las blaugranas se convirtieron en uno de los cuatro equipos que siguen vivos en la competición del 'KO', junto a Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife y FC Badalona Women.

Este viernes se celebró en el salón de actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF, el sorteo de las semifinales de la Copa. El FC Barcelona quedó emparejado con el Levante Badalona, que será su rival en las semifinales de este torneo. Es la única eliminatoria que se juega a dos partidos en toda la competición, por lo que la ida se disputará en Badalona, mientras que el Johan Cruyff será el escenario de la vuelta. La otra eliminatoria enfrentará al Atlético de Madrid con el Costa Adeje Tenerife, con el primer encuentro en campo del conjunto rojiblanco.

A falta de que se confirmen los horarios, el Levante Badalona - Barça y el Atlético de Madrid - Tenerife se disputarán el 10 o el 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán entre el 17 y el 18 de marzo. La final se disputará el 16 de mayo en el Estadio Gran Canaria.

El vigente campeón de la Copa, además de haberse impuesto al Real Madrid, también dejó por el camino al Deportivo Alavés en los octavos de final por 1-6, con los goles de Kika Nazareth, Sydney Schertenleib, Caroline Graham Hansen, Merche Izal en propia puerta, Clara Serrajordi y otro autogol de Pichi. Por parte del Levante, eliminó a Osasuna (0-3) en la tercera ronda, al Granada (1-0) en octavos y a la Real Sociedad (0-1) en la prórroga de los cuartos de final.

En la Liga F, se vieron las caras en la 14ª jornada disputada en el Nou Municipal de Palamós, con victoria de las culers por 1-5, gracias a las dianas de Claudia Pina, Ewa Pajor, Carla Julià, Vicky López y Esmee Brugts. La segunda vuelta está agendada para el fin de semana del 4-5 de abril en el Estadi Johan Cruyff.

El Barça es el equipo que más veces ha ganado la Copa, con 11 títulos en su palmarés, muy alejado del Espanyol y del Levante, con seis trofeos en sus vitrinas. Las culers, de hecho, han ganado las dos últimas ediciones también se han coronado como campeonas en siete de las últimas nueve ediciones: 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2025. Solo la Real Sociedad (2019) y Atlético de Madrid (2023) han roto la hegemonía de las catalanas.