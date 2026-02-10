Las lesiones no son más frecuentes durante la menstruación, pero sí más graves

Una investigación liderada por Eva Ferrer, del departamento médico del FC Barcelona, y desarrollada junto a JR González y el doctor Gil Rodas, del Barça Innovation Hub, ha concluido que la incidencia de lesiones en el fútbol femenino profesional es similar durante y fuera de la menstruación. Sin embargo, cuando una lesión se produce en los días de sangrado, sus consecuencias suelen ser significativamente más graves.

El estudio, titulado Menstruation and injury occurrence; a four season observational study in elite female football players, analizó durante cuatro temporadas (2019/20–2022/23) a 33 jugadoras del FC Barcelona. En total se registraron 80 lesiones y 3.530 días de baja médica. Aunque solo el 13,7% de las lesiones se produjeron durante la menstruación, estas concentraron una carga de lesión mucho mayor: 1.379 días de baja frente a los 2.151 registrados fuera del periodo de sangrado, pese a que el número de lesiones fue muy inferior (11 frente a 69).

El dato más relevante aparece al analizar el tiempo de convalecencia. Durante la menstruación, la media fue de 684 días perdidos por cada 1.000 horas de exposición, mientras que fuera del sangrado fue de 206. Además, la mediana de días de baja se triplicó: 53 días durante la menstruación frente a 17 fuera de ella, lo que indica que las lesiones asociadas a los días de sangrado suelen ser de mayor gravedad.

Los investigadores subrayan que estos resultados pueden estar influidos por lesiones de larga duración, como las del ligamento cruzado anterior. Durante las cuatro temporadas analizadas se produjeron cuatro roturas de cruzado, dos de ellas durante la fase de sangrado, lo que obliga a interpretar los datos con cautela y evita establecer una relación causal directa.

Prevención

A diferencia de investigaciones anteriores, este estudio optó por simplificar el análisis del ciclo menstrual y comparar únicamente dos estados verificables: días con sangrado y días sin sangrado, evitando clasificaciones hormonales basadas solo en el calendario. El trabajo también destaca por su rigor metodológico, al centrarse en un único club, con los mismos protocolos médicos, el mismo sistema de clasificación de lesiones y una cuantificación precisa de la carga mediante GPS.

Los autores coinciden en que los resultados no deben ignorarse a la hora de planificar la prevención de lesiones y la gestión de cargas, y apuestan por un seguimiento menstrual individualizado que complemente factores habituales como la fatiga o el volumen de entrenamiento.

En paralelo, el Barça Innovation Hub ha participado en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la UEFA sobre el seguimiento del ciclo menstrual, con el objetivo de unificar criterios, combatir mitos sin base científica y adaptar el control hormonal a las exigencias específicas del fútbol de élite. En este contexto, también se ha investigado un protocolo para medir la progesterona a través de saliva, una alternativa menos invasiva que los análisis de sangre y recomendada por la propia UEFA para respetar la rutina y la privacidad de las jugadoras