Lesión de Serrajordi: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Malas noticias para Pere Romeu en este inicio de temporada. El FC Barcelona ha comunicado este lunes el alcance de la lesión de Clara Serrajordi, que sufrió una fractura de radio en el brazo derecho durante la concentración con la selección española sub-20.

La futbolista azulgrana tuvo que abandonar la concentración después de lesionarse la muñeca derecha y regresó a Barcelona para someterse a las pruebas médicas con el club. Estas han confirmado finalmente la fractura y han establecido un periodo de baja, siguiendo un tratamiendo conservador, seis semanas.

"Clara Serrajordi presenta una fractura de la apófisis estiloides del radio derecho sufrida durante la concentración con la selección española sub-20. La jugadora seguirá un tratamiento conservador. El tiempo estimado de recuperación es de seis semanas", reza el comunicado del club.

Serrajordi se encontraba concentrada con la selección sub-20 con vistas al Mundial de la categoría, a pesar de ser una fija con la absoluta, que se disputará del 5 al 27 de septiembre. Algo que enfadó profundamente al club azulgrana porque considera que ya está por encima de un torneo de formación. La centrocampista se perderá, por tanto, toda la competición y no podrá participar en el torneo internacional.

Su ausencia también afectará al inicio de temporada con el Barça. Serrajordi se perderá las primeras jornadas de la Liga F que podrían ser hasta cinco partidos contra Tenerife, Atlético, Sevilla, Alavés y Logroño si se cumplen los pronósticos del comunicado médico del club. Su regreso quedará condicionado a la evolución de la lesión y a su recuperación funcional. En función de cómo avance el proceso, también podría perderse el inicio de la Champions League.

La canterana se consolidó la temporada pasada con el primer equipo del Barça y la selección absoluta con solo 18 años y una explosión sin precedentes. Ahora deberá iniciar un periodo de recuperación de entre cuatro y seis semanas antes de poder volver a competir.