Lesión Laia Aleixandri: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Laia Aleixandri ha sido intervenida satisfactoriamente de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Según ha informado el Barça, La cirugía se ha realizado en el Hospital de Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club. El tiempo estimado de recuperación será de entre diez y doce meses, como suele ser habitual en estos casos.

La lesión se produjo el pasado jueves durante el Clásico entre el Real Madrid y el Barça, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina, un encuentro en el que las jugadoras de Pere Romeu lograron de manera brillante el pase a las semifinales del torneo. La defensa central tuvo que ser retirada del terreno de juego en camilla en el minuto 16, tras lesionarse aparentemente de forma fortuita en una acción con la madridista Feller. Aleixandri quedó tendida sobre el césped y se llevó rápidamente las manos a la rodilla derecha, visiblemente dolorida. Aïcha Camara ocupó su lugar.

La central había regresado recientemente a los terrenos de juego tras superar una lesión en el sóleo y fue titular ante las ausencias de Mapi León y Marta Torrejón. Ahora, este grave contratiempo supone una nueva baja sensible en la defensa azulgrana. A la de Aleixandri se suma la de Mapi León, que realizará una pequeña pausa para recuperarse de unas molestias en el tobillo.

Ante este escenario, Pere Romeu confía en Aïcha Camara para actuar como central pese a ser lateral, además de los refuerzos del filial Adriana Ranera y Maria Llorella. En caso de necesidad, Patri Guijarro también ha actuado como central en alguna ocasión