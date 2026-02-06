Lesión Laia Aleixandri: Comunicado oficial del FC Barcelona, qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El Barça ha anunciado este viernes que Laia Aleixandri sufre la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, lesión que sufrió este jueves durante el clásico entre Real Madrid y Barça correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina y en el que las jugadoras de Pere Romeu lograron de manera brillante el pase a las semifinales del torneo. La jugadora será intervenida quirúrgicamente en los próximos días y será entonces cuando se establecerá el tiempo de baja, aunque lo que es seguro es que se pierde lo que resta de temporada.

La defensa central tuvo que ser retirada del terreno de juego en camilla en el minuto 16 tras lesionarse, aparentemente de manera fortuita, en una acción con la madridista Feller, quedando tendida sobre el césped y llevándose rápidamente las manos a la rodilla derecha. Su compañera Aicha Camara le dio el relevo en el choque en el que finalmente se impusieron las blaugrana.

Aleixandri había regresado a los terrenos de juego frente al Sevilla el pasado 1 de febrero después de unas semanas de ausencia a causa de una lesión en el sóleo y las ausencias de Mapi León y Marta Torrejón para este encuentro hicieron que Pere Romeu la incluyera en el once inicial. Ahora se ha encontrado con este contratiempo grave en la rodilla.