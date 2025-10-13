Lesión Ewa Pajor: comunicado médico del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

La goleada del FC Barcelona femenino contra el Atlético de Madrid de este domingo por 0-6 estuvo empañada por la lesión de Ewa Pajor. La delantera polaca anotó el tercer tanto de la mañana, rematando al fondo de la portería de Lola Gallardo un centro raso de Aitana Bonmatí desde la banda derecha. Aquello sucedía en el minuto 53, mientras que la mala noticia sucedió un cuarto de hora más tarde.

La 'killer' blaugrana luchó un esférico con Lauren en el interior del área colchonera y, con el objetivo de defender el cuero, Pajor realizó un muy mal gesto con la rodilla diestra, que se le quedó clavada durante el movimiento giratorio. La delantera se llevó inmediatamente la mano a la zona afectada entre gritos de dolor.

Entraron las asistencias del FC Barcelona para auxiliar a la jugadora que, consciente de la posible gravedad del asunto, se tapó la cara con la camiseta entre lágrimas. Pudo abandonar el terreno de juego sujetada por dos miembros del 'staff' médico, pero sin apoyar la pierna derecha.

Comunicado médico

Este lunes, la delantera ha acudido a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para realizarse las pertinentes pruebas médicas y el conjunto azulgrana puede respirar tranquilo al confirmarse que la polaca sufre una lesión en posterolateral de la rodilla derecha y no una rotura de cruzados como se temía:

"La jugadora del primer equipo Ewa Pajor se ha sometido esta mañana a pruebas médicas complementarias en la Ciudad Deportiva Joan Gamper que constatan una lesión en el complejo posterolateral de la rodilla derecha sin otras lesiones asociadas. El tratamiento será conservador con un tiempo estimado de recuperación de entre 4 y 6 semanas"

Ewa Pajor anotó el 0-3 contra el Atlético de Madrid, pero se retiró lesionada / EFE

Cuántos partidos se perderá

Aún así, y a la espera de ver cómo evoluciona con el tratamiento conservador, la lesión de Pajor se trata de una baja muy sensible para el equipo que dirige Pere Romeu, que pierde a su máxima goleadora -junto a Pina con ochos goles- en este inicio de curso en la Liga F y Women's Champions League.

Si se confirman los peores pronósticos del primer parte de los servicios médicos culés -6 semanas- la delantera se perdería un total de ocho partidos. Cinco de la Liga F (Granada, Real Sociedad, Deportivo, Real Madrid y Levante), entre ellos el clásico, y tres más de Champions (Roma, Leuven y Chelsea).

Fichaje estratégico

La temporada pasada, la delantera firmó por el Barça, procedente del Wolfsburgo y en su primer año como blaugrana fue la máxima goleadora del equipo: 43 goles en 46 partidos, siendo la máxima goleador de la Liga F, competición en la que anotó 25 dianas en 28 encuentros.

Además, recibió el Trofeo Gerd Müller en la Gala del Balón de Oro. Este año ya había perforado la portería rival en ocho ocasiones, siendo la blaugrana con más tantos en lo que llevamos de curso, empatada con Clàudia Pina.