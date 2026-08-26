Lesión Esmee Brugts, comunicado del Barça: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

El Barça afrontará el inicio de Liga con una nueva baja en defensa. Esmee Brugts no estará disponible para Pere Romeu en las primeras jornadas del campeonato, después de sufrir una lesión durante el entrenamiento de este miércoles en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

El club azulgrana ha informado de que la internacional neerlandesa presenta una lesión muscular en el tibial posterior derecho, con un tiempo estimado de recuperación de dos semanas. De esta manera, Brugts se perderá previsiblemente las dos primeras jornadas de Liga, a la espera de su evolución.

Su ausencia complica todavía más los planes de Pere Romeu en defensa. El técnico azulgrana ya afrontará el inicio del campeonato con varias bajas motivadas por el Mundial sub-20, que dejará al Barça sin Aïcha, Carla Julià y Noa Jiménez durante las primeras jornadas. A ellas se suma también Julia Torres, que puede actuar en el lateral y cuya disponibilidad para este tramo inicial también está condicionada por la cita mundialista. Una situación que deja especialmente comprometidos los laterales.

Con este escenario, Pere Romeu afronta el inicio de Liga con Paredes, Van Asten, Torrejón y Martina como las cuatro defensas de la primera plantilla disponibles a priori, aunque las cuatro tienen un perfil más cercano al eje. Paredes y Van Asten son centrales, mientras que Torrejón, pese a haber ejercido como lateral derecho durante buena parte de su carrera, también parte principalmente como central. Martina, por su parte, es la opción llamada a ocupar el lateral derecho en este inicio de temporada. Charlotta Ohlander, del filial, es la defensa que más convence al técnico de las canteranas que han hecho pretemporada con el primer equipo.

El principal interrogante aparece en el lateral izquierdo. Van Asten ha actuado en esa posición en alguna ocasión, pero no parece ser una demarcación en la que Pere Romeu la contemple como primera opción. Con Brugts lesionada y las ausencias derivadas del Mundial sub-20, el técnico deberá encontrar una solución para cubrir esa posición durante las primeras jornadas.