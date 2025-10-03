Lesión Claudia Pina: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Claudia Pina no estará disponible para el Barça en la sexta jornada de la Liga F contra el Eibar. El club ha emitido un comunicado médico en el que informa que la delantera azulgrana sufre unas molestias en el aductor de la pierna derecha, derivadas de una sobrecarga muscular.

Por precaución, no entrará en la convocatoria ante el conjunto armero, aunque está previsto que pueda reincorporarse al grupo en el siguiente entrenamiento. La baja de Pina, eso sí, supone un contratiempo en pleno momento dulce de la futbolista.

La atacante de Montcada i Reixac vive su mejor arranque goleador con el primer equipo, habiendo firmado seis goles en cinco jornadas ligueras. Una cifra que le sitúa como máxima realizadora del conjunto dirigido por Giráldez, superando por un gol a dos compañeras: Ewa Pajor y Aitana Bonmatí.

El Barça, que ha arrancado la temporada con paso firme y quitar el pie del acelerador en la Liga F, pierde así a una de sus jugadoras más en forma justo antes de medirse a un Eibar que intentará aprovechar las rotaciones en el once culé. Aun así, la previsión es optimista: el club descarta una lesión grave y espera contar con la internacional española de inmediato en la siguiente jornada