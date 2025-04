Lamine Yamal, espectador de lujo en el Barça - Sevilla femenino

Lamine Yamal fue otro de los protagonistas en la goleada del Barça femenino al Sevilla este miércoles. El joven crack culé acudió con su familia al palco del Johan Cruyff para apoyar a sus homólogas en el encuentro liguero que se disputó por adelantado.

Pasado el ecuador del primer tiempo, Lamine apareció de la mano de su hermano pequeño, Keyne, en el palco del Johan y se sentaron con él su madre, Sheila, su primo, Moha y su mejor amigo, Souhaib.

Durante los años que residió en la Masia, Lamine coincidió con algunas de las jugadoras que ahora están en el primer equipo y con alguna de ellas, como Vicky López, mantiene una bonita amistad. Posaron juntos cuando ganaron el premio 'Golden Boy' y 'Golden Girl' de Tuttosport esta temporada.

"No hablamos cada día, pero tenemos muy buena relación. Yo me fijo mucho en él, le veo jugar y siempre le digo que está loco", contó Vicky en enero a SPORT. "Espero que lo esté muchos años más". Y también habló sobre los 'piques' que tienen: "Me aprieta, me aprieta"