Laia Aleixandri: "Estoy viviendo el regreso que siempre soñé"

Por fin en casa. Laia Aleixandri (Santa Coloma de Gramenet, 25 de agosto de 2000) ha cerrado el círculo. Formada en La Masia, tuvo que marcharse al acabar su etapa en el filial al no tener sitio en el primer equipo. Cinco temporadas en el Atlético de Madrid y tres en el Manchester City la curtieron en la élite y la convirtieron en una central de referencia. Hoy vuelve al Barça convertida en fichaje estrella y pieza clave en el arranque de la temporada.

A sus 25 años, vive uno de los momentos más felices de su carrera y atiende a SPORT en exclusiva en la Fiesta del Fútbol de Decathlon en el Fòrum de Barcelona tras pasar un rato con unos aficionados para repasar este inicio de etapa y la ilusión con la que encara el futuro.

Qué bien poder pasar una tarde normal en Barcelona, ¿no?

¡La verdad es que sí! Estoy disfrutando mucho del ambiente profesional, pero en lo personal también… a 30 minutos de la familia, un paseo por la playa… inmejorable.

¿Es lo que echabas más de menos?

Lo que más feliz me pone es estar en el Barça, con la dinámica del equipo, cómo me han acogido y cómo me estoy adaptando. Pero fuera del fútbol también acompaña poder estar cerca de los míos.

¿Qué tal tus perritos, Luke y Marlow? ¿Ya adaptados?

Están genial. Tienen un poco de calor por el cambio Manchester-Barcelona, pero muy bien. Me encanta salir a pasear, ir a la playa, quedar con las compis, tomar un café. Con Ona y Patri paso mucho tiempo. Muy a gusto.

Dicen que se juega como se entrena. ¿Has notado ya esa competitividad máxima en los entrenamientos?

¡Sí, sí, flipas! Y me encanta. Sabía cómo era por lo que me decían, y en la selección ya es parecido, pero el día a día aquí es increíble.

¿Qué sentiste cuando por fin te pusiste la camiseta del Barça tantos años después?

Mucha felicidad. Es un momento que siempre había soñado. Va a ser un recuerdo para toda la vida. Estoy viviendo el regreso que siempre había deseado.

¿Por qué elegiste el dorsal 5?

De entre los números que quedaban, el 5 me transmitía mucho. Soy muy culé desde pequeñísima y seguí la etapa de Puyol, el ‘etern capità’, que me inspiraba muchísimo. Además lo cogí de Jana, que para mí es una persona y jugadora top.

¿Te ha caído novatada?

Ojalá me hubiese librado. El otro día hubo comida de equipo y me tocó buena novatada. También a varias que han subido del filial, al menos no estaba sola.

¿Algo que se pueda contar?

Eran mini pruebas, te puedes imaginar: desde tener que morder comida colgada de una cuerda... eran graciosas. Se lo pasaron mejor ellas que yo [ríe].

¿Cómo es jugar con Irene Paredes y Mapi León?

La exigencia que hay entre las tres es buenísima. Nos complementamos muy bien. Con Irene tengo más experiencia por la selección, pero con Mapi es muy fácil adaptarse.

Laia Aleixandri durante la entrevista con SPORT en la Fiesta del Fútbol de Decathlon / Dani Barbeito

¿Y reencontrarte con Ona Batlle, una de tus mejores amigas, y Aitana Bonmatí?

Muy bien. Como ya las conozco tanto, le doy valor a entrenar cada día con ellas y competir por cosas grandes juntas. Tengo mucha ilusión.

La sensación de jugar con amigas se transmite en el campo…

Total. Ese feeling es brutal, se nota muchísimo en el campo y la unión hace la fuerza. Además lo noto en ellas: es un bloque de jugadoras que se entienden a la perfección. La ilusión es entrar en esa dinámica y entenderse igual que ellas.

De las jóvenes que han subido, Serrajordi, Aïcha y Sydney, ¿te ha sorprendido su nivel?

Sí, las tres nos van a aportar muchísimo. Me han sorprendido la capacidad física de Aïcha, la calidad de Serrajordi y Sydney… es que puede ser decisiva.

Antes, en tu época de canterana, o te adaptabas rápido al primer equipo o fuera; ahora cada vez suben más preparadas.

Ha ido de la mano de la evolución del fútbol femenino y del Barça, que es pionero. La cantera viene para quedarse y eso es buenísimo para el equipo.

Hoy hay sorteo de Champions y se estrena nuevo formato. ¿Qué te parece?

Tengo mucha ilusión, creo que va a venir muy bien, no solo a la competición sino a todos los clubes. Habrá que estar al máximo desde el principio y eso va a enchufar a todo el mundo: a clubes, a jugadoras y a afición.

¿Has venido a ganarla, no?

Poder hacerlo sería cumplir uno de mis grandes objetivos como futbolista. Y hacerlo con la camiseta del equipo de mi vida sería lo más