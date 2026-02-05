¡Laia Aleixandri se retira en camilla!

Laia Aleixandri ha encendido todas las alarmas este jueves durante el clásico entre Real Madrid y Barça correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina. La central azulgrana ha tenido que abandonar el terreno de juego en el minuto 16 tras lesionarse aparentemente sola en una acción sin peligro, quedando tendida sobre el césped y llevándose rápidamente las manos a la rodilla derecha.

Nada más ver a su compañera en el suelo, varias jugadoras del Barça se han acercado de inmediato, entre ellas Alexia Putellas, visiblemente preocupada y con gestos claros de inquietud. El cuerpo médico ha entrado rápidamente al campo para atender a Aleixandri, que no ha podido continuar y ha sido sustituida por Aicha Camara.

La lesión llega en un momento especialmente delicado para la defensa azulgrana. Aleixandri venía de superar recientemente una lesión en el sóleo y había reaparecido hace solo unos días, disputando apenas unos minutos en el último compromiso. Además, Pere Romeu afrontaba el encuentro sin Mapi León ni Marta Torrejón, ambas ausentes por motivos personales, lo que obligaba a reajustar la zaga desde el inicio.

Aicha Cámara, al rescate

Aicha Camara, habitual en el centro de la defensa con la selección y que ya ha actuado puntualmente como central con el Barça, ha ocupado su lugar en un partido que en ese momento seguía con empate a cero. Dos minutos después del cambio, Alexia Putellas ha adelantado al Barça con el 0-1, en una acción que cerró una primera parte marcada por la preocupación por el estado físico de Laia Aleixandri.