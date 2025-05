Laia Aleixandri: "Piqué, Alexia... Hay muchos ejemplos de gente que vuelve al Barça"

En una carta a corazón abierto, Laia Aleixandri (Santa Coloma de Gramenet, 25 de agosto del 2000), contaba que su psicóloga le decía que hay dos Laias: la futbolista y la que disfruta pintando y paseando su perro, aunque ahora ya tiene dos, Luke y Marlow, que son trilingües. “¡Les echo tanto de menos cuando no estoy en casa!”, dice de ellos en una charla con SPORT en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la primera incorporación del FC Barcelona, a falta de oficialidad, para la próxima temporada.

Su psicóloga le decía, también, que tenía que aprender a separar las dos Laias y, si podía, intentar pasar lo bueno de una a la otra y viceversa.

¿En qué se parecen la Laia futbolista y la Laia persona?

En que con ambas me gusta mucho sentir el calor de mi gente, ya sea en el día a día deportivo, con mis compañeras y staff, intento ser siempre muy cercana y natural, y en el ámbito personal soy una chica que le encanta estar rodeada de los suyos, tanto de familia como de amigos.

No es casualidad, pues, que siempre te acaben eligiendo como capitana. ¿Ese liderazgo se lleva dentro o se aprende?

Ambas, creo. Se nace con él y luego lo vas mejorando. Sí que es verdad que desde pequeña he tenido muchos tipos de liderazgo y luego he ido creciendo, madurando, coincidiendo con gente diferente y he ido aprendiendo otros.

El otro día hablábamos de ti en una tertulia y un compañero, David Bernabéu, contó que te había visto jugar, hace muchos años, contra su hijo, cuando erais alevines. Tú jugabas en el Sant Gabriel y él en el Badalona. Y dijo, literalmente: “Esa niña con coleta que llevaba el 6, que abarcaba todo el campo y que ganaba todos los duelos, era el espectáculo más grande que he visto yo en una liga de esa edad y de tanto nivel”.

Ay, pues recuerdo esa época con muchísimo cariño. Me encantó. Y creo que me aportó muchísimo, además. Era una de las máximas categorías del fútbol base de Catalunya, había muchísimo nivel y yo estaba en mi salsa, estaba súper a gusto jugando con niños y me ayudó a crecer muchísimo en todos los sentidos.

Cuando creces con la etiqueta de ‘una de las grandes promesas de nuestro fútbol’ y eres todavía muy joven, ¿cómo se gestiona esa presión?

Yo creo que lo llevé con mucha naturalidad. Una tiene que ser consciente de lo que puede llegar a ser, pero también hay que tener los pies en el suelo. Vas avanzando, vas viendo que en categorías inferiores estás ahí, que vas competiendo, que vas siendo importante y que al final se te acerca la oportunidad. Hay que saber aprovechar lo que te viene, pero con humildad, y seguir creciendo. Y la clave está en rodearse bien y en la confianza en una misma.

¿Te ayudó que tu padre estuviese involucrado en la industria -en la captación de talentos- para ir un poco por el buen camino?

Desde muy pequeña siempre tenía claro que yo estaba enamorada del fútbol y que había que apuntarme y acompañarme. Ha seguido siempre mi camino, ha respetado mis decisiones, mis buenos partidos y mis malos partidos. Es verdad que siempre me ha apretado un poco, pero en el buen sentido, ¿eh? Me ha hecho mejor.

En tu carrera, aunque sigues siendo joven, has ido tomando una serie de decisiones valientes para ir construyendo tu futuro. Cuando te fuiste del Barça con 17 años, cuando dejaste el Atlético porque querías salir de tu zona de confort, cuando renunciaste a la selección sabiendo que podía haber consecuencias o, ahora, que dejas Manchester. ¿Tienes facilidad por ello o te es más difícil de lo que parece?

Es curioso, porque primero me gusta pasar un proceso interior, mío, de decir: “Bueno, Laia, estás capacitada para saber qué pros y qué contras tiene este tipo de decisión”. Esto me ha hecho madurar muchísimo. Nunca vas a tomar ni la decisión correcta ni la errónea. Es tu decisión y tú vas a intentar que sea la correcta y vas a poner todo de tu parte para que así sea. Pero, evidentemente, lo hablo todo mucho con mi familia, con mi pareja, que me ayudan mucho y me dan consejos, pero la decisión la acabo tomando yo y de ello estoy muy orgullosa, porque en esta vida hay que tomar decisiones y creo que sé hacerlo.

Te fuiste del Barça porque no había hueco en el primer equipo. Aitana siempre dice que antes costaba mucho más llegar, que las canteranas de ahora tienen más oportunidades. ¿Esto es también forma parte del éxito del club?

Yo siempre lo he dicho: el mejor fútbol base del mundo es el del Barça. Es muy especial, es un gran activo que tiene que cuidar el club. Yo lo he vivido y al final habrá más o menos oportunidades, según vayan las cosas, pero siempre, si lo necesitas, vas a poder tirar de la cantera, porque hay mucho nivel. Y es algo que hay que valorar.

Si te vas, luego puedes volver, ¿no?

[Risas] Hay muchos ejemplos de ello, de gente que ha tenido que irse para crecer y que luego ha vuelto para triunfar. Desde Piqué, con el masculino, hasta Alexia, con el femenino. Hay quienes vuelven, hay quienes no. Cada uno tiene su camino.

¿Tu próximo paso en el camino lo conoceremos dentro de poco?

Dentro de muy poco, sí [risas].

¿Qué te pareció la final de la Champions? ¿Te sorprendió que ganase el Arsenal?

Durante los años que yo he estado en Inglaterra, el Arsenal siempre ha sido el equipo al que más me ha costado batir y también contra el que más me ha gustado jugar, porque es un equipo muy compacto, con muy buenas jugadoras que compiten muy bien, y es verdad que lo que viene haciendo el Barça es muy difícil, que tenía en sus manos el poder de seguir escribiendo esa historia, pero es que hacer cinco finales consecutivas ya es eso. Pero sí, no te engañaré, sí creo que el Arsenal dio la sorpresa, pero por lo que es el Barça.

Después de tres años en el City, ¿qué te llevas de allí? ¿Qué hay que adoptar, realmente, del fútbol inglés?

¡Bush! Es que son tantas cosas… En cuanto a la organización de ones, la Liga española tiene que absorber muchas cosas de la inglesa. Sí que es verdad que se está mejorando, pero en Inglaterra van un paso por delante. Luego, a nivel futbolístico, no es ni mejor ni peor. En Inglaterra el fútbol es más de transiciones, aquí más técnico-táctico. Pero si yo puedo llevarme solo una cosa de allí es el amor por el fútbol que tienen todos los fans, que me lo llevo para siempre como recuerdo, y la intensidad en lo deportivo. Allí me han permitido crecer y hacer mi fútbol a una intensidad diferente.

Desde la llegada del nuevo presidente, de Louzán, la RFEF está haciendo pequeños gestos que, aunque queda muchísimo por hacer, parecen ser una declaración de intenciones para la mejora del fútbol femenino. ¿Cómo lo ves, tú, desde dentro?

Creo que esa es justamente la palabra: una declaración de intenciones. Pero eso no es suficiente, no puede quedarse aquí. A nosotras, las futbolistas, se nos exigen resultados cada fin de semana, y esto tiene que ser lo mismo, en cualquier trabajo. Hay que ver qué intenciones hay, si existe una progresión, si hay una continuidad del trabajo que se está haciendo.

Otro gesto es que la selección española volverá a jugar en Catalunya después de tantísimos años, el martes, en Cornellà, contra Inglaterra. ¿Qué significa para ti poder jugar en casa?

Es increíble. ¡Bastante se ha tardado! Aquí una pullita para la selección… [Risas]. Nada, pero muy contenta de que hayan decidido hacerlo en Barcelona. Creo que en Cornellà va a haber un ambiente increíble, que tanto familia como amigos van a poder venir al partido y esto lo hace aún más especial. Hay muchas jugadoras de Barcelona y ese calor de tu gente se siente y se agradece.

¿Te han pedido muchas entradas?

¡Ni te lo imaginas! Sí, sí. Pero ya lo estamos organizando, para ver cómo se puede hacer.

Parece que el España-Inglaterra es la nueva gran rivalidad en el fútbol, no solo con las selecciones, sino también con los clubes.

¡Me encanta, me encanta! La veo como una rivalidad súper sana. Hay grandísimas jugadoras en ambas selecciones y en ambas ligas. Me encanta y nos hace mejorar a todas. A nosotras nos encanta competir contra las mejores y ahora se nos presenta una gran oportunidad.

El año pasado, a estas alturas, veíamos a España muy favorita para llevarse el Oro en los Juegos y luego el torneo fue muy diferente, en cuanto a resultados y a juego. ¿Cómo ves ahora al equipo, de cara a la Eurocopa? ¿Crees que el hecho de haber rebajado las expectativas os favorece?

Creo que siempre va a haber expectativas, sobre todo por los resultados conseguidos por esta selección. No podemos engañarnos: es una selección campeona del mundo, con jugadoras que son campeonas de la Champions… Las expectativas siguen estando y hay que afrontarlas con naturalidad y con ambición. Nosotras estamos en nuestra burbuja, vamos a intentar luchar por todo, la clasificación para la Final Four de la Nations y la Eurocopa es lo que tenemos más cerca. Ambición, la de siempre, y presión, ninguna.

Se cumplirán ya dos años del Mundial y siempre has dicho que te dolió mucho no estar allí. No sé si con el tiempo has aprendido a relativizarlo, a ver que al final eso también te ha hecho estar donde estás hoy y a ser quién eres.

Te pierdes un mundial y una futbolista siempre sueña en estar en estos escenarios. Pero creo que no fue ni algo positivo, ni algo negativo. Creo que me hizo mejor como persona. Aprendí a gestionar ese momento, a superarlo, aprendí a afrontar cosas nuevas… Y, sí, aquí estamos ahora, en uno de mis mejores momentos, que no creo que sea el mejor, pero progresando, como tiene que ser.

Oye, la última. ¿Sigues prefiriendo jugar de defensa, aún haber estado muy bien estos últimos meses con el City en el centro del campo, al lado de Yui? La versatilidad va muy buscada, hoy en día.

[Risas]. A ver… Sí, creo que es la posición en la que más he jugado y por lo tanto en la que más cómoda me siento, pero la de medio es también una posición en la que disfruto y me siento bien. Como dices, creo que esta versatilidad es muy positiva y voy a centrarme en ser la mejor Laia me pongan donde me pongan.

Y vamos a disfrutar mucho de ella.

Ojalá.