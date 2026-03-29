Kika: “Quiero jugar el próximo partido en el Camp Nou”

Kika Nazareth mira ya al gran escenario. Tras volver a tener minutos en Valdebebas después de superar sus molestias, la portuguesa se mostró ambiciosa ante los micrófonos de TV3, en catalán, y con ganas de más: “Estoy bien, que es lo más importante. Sé que estoy en un buen momento y quiero seguir así, demostrando que puedo ayudar al equipo. Quiero jugar el próximo partido en el Spotify Camp Nou”.

Más allá de lo personal, Kika analizó un clásico distinto al de la Champions, con un Madrid mucho más replegado: “Hoy han salido con más paciencia, más abajo, intentando buscar contras. Pero nosotras también tenemos paciencia. Siempre pensamos en nosotras, pero sabemos interpretar el partido con la ayuda del staff. Hemos sabido leer al Madrid y hemos ganado, que es lo más importante. No ha sido nuestro mejor partido, pero hemos ganado y lo bueno del fútbol es que siempre hay una oportunidad más”.

En la misma línea se expresó Patri Guijarro, que puso en valor el triunfo como un paso casi definitivo hacia el título: “Contentas porque veníamos a ganar y hemos ganado dos partidos contra el Real Madrid. La Liga la hemos encarrilado. Hay partidos y partidos. Ellas nos han salido a aguantar, nos han dejado el control y estamos muy contentas. Van a ir a darlo todo, pero nosotras queremos ganarlo todo”.

Por su parte, Pere Romeu destacó la capacidad de adaptación del equipo y la mejora tras el descanso: “Algo que queríamos corregir hoy era evitar acciones con velocidad suya, evitar contraataques. En la primera parte han tenido alguna que no me ha gustado, pero en la segunda no nos han hecho ninguna”. El técnico también subrayó el reto que supuso el planteamiento del rival: “Era un sistema que hasta ahora no nos habían hecho. El inicio no ha sido tan bueno, pero hemos acabado jugando muy bien y sacaremos conclusiones por si lo repiten”.

Con la Liga muy encarrilada, Romeu mantuvo la cautela: “Trece puntos a falta de seis jornadas es una gran ventaja. Queremos sentenciarla lo antes posible, pero sabemos que en el fútbol puede pasar de todo”. Antes, eso sí, el foco ya está en el jueves: “Queremos hacer un buen partido, que la afición disfrute, que se siga sintiendo identificada con el equipo y, sobre todo, sentenciar el billete a semifinales”