FC BARCELONA
Kika y 'Pinagol' hacen añicos el bloque de cemento tinerfeño
La jugadora portuguesa marcó el 1-2 nada más entrar para romper el muro de un cuadro isleño que se quedó con 10 desde la media hora de juego
Partido denso de verdad el que se encontró el Barça en el Heliodoro Rodríguez López. El mítico estadio tinerfeño albergó el duelo entre un Costa Adeje Tenerife que demostró por qué es cuarto de la Liga F y un Barça Femenino ya campeón. Al final, 1-3 para las de Pere Romeu, que no estuvieron especialmente finas pero lograron sumar tres puntos que las colocan con 81 a falta de seis por jugarse.
Como siempre cuando es visitante, la presencia del cuadro azulgrana levantó pasiones en la isla. Muy buena entrada en el templo tinerfeño para ver a las de Romeu, que empezaron el duelo algo espesas y con problemas para romper una maraña defensiva trabajadísima del Costa Adeje. Por algo era el segundo equipo menos goleado (por detrás solo del propio Barça). No solo no tenía oportunidades claras el equipo barcelonista (con un once muy reconocible y casi con todas las teóricas titulares, por cierto), sino que sufría en algunos balones en defensa.
Inicio espeso
Pasados los primeros 20 minutos no se contabilizaba ni una ocasión decente de un Barça que, encima, encajaba el 1-0 de Gramaglia ante el delirio local. Remate dificilísimo de cabeza de la argentina para batir a una Gemma Font que poco pudo hacer. Se ponía el encuentro complicado porque las isleñas estaban ordenadísimas y no mostraban fisuras.
En el 33', jugada clave en el encuentro. Tirón de pelo de Violeta Quiles a Vicky López que revisó la colegiada en el VAR y cartulina roja. Pese a jugar en inferioridad, las canarias seguían defendiéndose de forma muy eficiente. Hasta que en el añadido de la primera mitad lograba por fin anotar el Barça. Córner que peinaba Brugts al primer palo y entraba con Alexia remachando ya dentro de la portería rival.
'Pinagol' para rematar
Tras la reanudación, mantenía la defensa numantina el cuadro local. Pero era ya muy complicado con el desgaste físico. En el 66', dos minutos después de entrar al partido, Kika Nazareth batía a Noe Ramos tras un centro brutal de Patri. A partir de ahí, control azulgrana ante un Costa Adeje encomiable y Claudia Pina que remachaba en el 88' con un trallazo marca de la casa.
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