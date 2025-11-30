Kika Nazareth, de vuelta a Barcelona

Kika Nazareth ha abandonado la concentración de la selección portuguesa para regresar a Barcelona. La futbolista tuvo que retirarse del amistoso de este viernes contra Países Bajos en el minuto 39 por un golpe en el tobillo izquierdo y lo hizo entre lágrimas, haciendo saltar todas las alarmas. De esta manera, se ausentará del segundo amistoso que la selección lusa tenía agendado contra Brasil el martes en Aveiro.

Este mismo lunes podría someterse a las clásicas pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para conocer el alcance de la lesión. De esta manera, la futbolista tendrá una aproximación de los días que estará de baja y el técnico blaugrana, Pere Romeu, también podrá saber en qué partidos no podrá contar con la internacional portuguesa.

El currículum reciente de Nazareth en los últimos meses es delicado. En febrero de 2025 sufrió una elongación muscular en el aductor derecho que la mantuvo fuera del terreno de juego durante alrededor de diez días. Apenas un mes después, en marzo, la delantera sufrió su lesión más grave: una rotura del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo durante la semifinal de la Copa de la Reina contra el Real Madrid Femenino. Esa dolencia requirió intervención quirúrgica y obligó a la jugadora a permanecer alejada de los terrenos de juego durante cuatro meses.

Recordemos que el miércoles 10 de diciembre (18:45 horas), el Barça recibe al Benfica en la 5ª jornada de la Fase liga de la UEFA Women's Champìons League. Salvo sorpresa, Kika no estará presente en esta cita, en la que se podría haber enfrentado al equipo en el que jugó durante toda su trayectoria, antes de firmar por el club blaugrana en verano de 2024.