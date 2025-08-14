Kika Nazareth: "Quiero que sea mi año"

Kika Nazareth (Lisboa, 17 de noviembre de 2002) espera con impaciencia el momento de volver a pisar un campo en partido oficial como azulgrana. La portuguesa llegó al Barça el pasado curso con el peso de ser el fichaje más caro de la historia del club —algo más de medio millón de euros— y la ilusión de jugar la final de la Champions en su tierra.

Sin embargo, una lesión de tobillo la obligó a pasar por quirófano en marzo y la dejó fuera del tramo más importante de la temporada. Cuando el equipo se entrenaba en el José Alvalade, un día antes de la final ante el Arsenal, Kika no pudo contener las lágrimas en el banquillo, con la ropa de calle.

Su primer año fue una montaña rusa. No solo por la lesión, también por el proceso de adaptación a un nuevo país, una nueva liga y una nueva forma de entender el fútbol. Ya lo dejó claro, hace un año, en una entrevista con SPORT: quería empaparse de la cultura y la identidad del Barça y de Catalunya. Se apuntó a clases de catalán y, poco a poco, empezó a atreverse a hablarlo ante los medios. Este jueves, antes de la final de la Copa Catalunya ante el FC Badalona Women, respondió a todas las preguntas en un catalán prácticamente perfecto.

Con ganas de jugar y de disfrutar

“Tenemos muchas ganas de empezar la temporada. Hemos entrenado muy bien estas últimas semanas, pero nos apetece más jugar que entrenar. Queremos ganarlo todo y para empezar bien, tenemos este partido y debemos jugar bien”, aseguró. Para Kika, esta final es mucho más que un título autonómico: es el primer paso para cerrar heridas y recuperar sensaciones después de haber vuelto a sentirse futbolista en una Eurocopa en la que tuvo que decir adiós demasiado pronto.

“El último año fue complicado por todo: los cambios, la lesión… pero aprendí mucho. Estoy aquí para jugar a fútbol y el año pasado no tuve mucho tiempo ni partidos para hacerlo. Por eso, este año quiero que sea mi año. Tengo muchas ganas de empezar y de jugar”, confesó con una sonrisa.

Alexia Putellas y Kika Nazareth posan con la camiseta del barça para la temporada 2025/26 / FCB

Una más

La atacante lusa no esconde que las estadísticas importan, pero su ambición va más allá. “Los números son importantes, claro, los goles y las asistencias, pero a mí me gusta más jugar bien. Quiero ayudar a todo el equipo, ser una más… y al final, disfrutar. Porque si fuera del campo estoy bien y disfruto, dentro seguro que haré un gran año”.

El sábado, en la final de la Copa Catalunya en el Municipal de Peralada, Kika tendrá la primera oportunidad de demostrar que su cuenta pendiente con el Barça está lista para saldarse. Y que, después de un curso complicado, ha llegado su momento