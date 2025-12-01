¡Kika Nazareth, también lesionada!

Más malas noticias en Can Barça. Con toda la afición pendiente del comunicado médico de la lesión de Aitana Bonmatí, el club aprovechó para publicar el parte médico de Kika Nazareth junto al de la actual Balón de Oro.

La portuguesa se convierte así en otra de las afectadas por el parón FIFA, que tanto está afectando a la plantilla culer.

Menos gravedad que con Aitana Bonmatí

Si bien la ex del Benfica no sufre un contratiempo tan grave como el de su compañera, que estará varios meses fuera tras su fractura transindesmal del peroné y deberá ser operada mañana, la lusa vuelve a causar baja y no acaba de poder encontrar la regularidad necesaria. En el caso de la delantera, el FC Barcelona ha comunicado que tiene "un esguince en el ligamento lateral interno del tobillo izquierdo producido durante el partido disputado con la Selección de Portugal el pasado viernes", mientras que, a diferencia de en el caso de la de Sant Pere de Ribes, sí ha facilitado su tiempo de baja, que será de "unas tres semanas".

De esta manera, tras marcharse lesionada al minuto 39 en la derrota portuguesa ante Países Bajos por 1-2, se perderá los encuentros ante Costa Adeje Tenerife y Badalona en LaLiga F, y frente a Benfica y Paris FC en la UEFA Women's Champions League, mientras que podría regresar ante el Alavés el 21 de diciembre. No obstante, no es descartable que desde el club se opte por dejarle descansar hasta inicios de 2026, ya que ante el conjunto babazorro se disputará el último juego hasta después del parón navideño.

Kika Nazareth en un partido con el Barça / FCB

Las lesiones le impiden brillar

Con cinco goles y seis asistencias en lo que llevamos de campaña, la sensación es que esta podía ser la temporada en que la futbolista terminara de mostrar en la Ciudad Condal todas las virtudes por las que se la incorporó, tras un primer curso muy marcado por su grave lesión de tobillo que la alejó de los terrenos de juego por cuatro meses. De hecho, hace menos de un mes de su regreso después de una distensión de la cápsula articular del tobillo derecho que la tuvo fuera de la dinámica del equipo durante nueve días. "No ha sido exactamente fácil en el Barcelona, aunque marque goles o dé asistencias, soy muy exigente y siempre me gusta brillar, como sé que puedo hacerlo", declaraba en la concentración con su selección, consciente de que las lesiones no la están dejando brillar.