Kika Nazareth: “Yo juego para vosotros: la afición nos da la vida”

Kika Nazareth dio un paso al frente en la previa de la vuelta de semifinales de Champions contra el Bayern para ejercer como una de las voces del vestuario azulgrana. La portuguesa explicó qué significa representar al equipo en un momento de máxima exigencia y dejó claro que su papel va más allá del césped: “Me encanta estar dentro de todo esto, va más allá del fútbol. No es solo jugar y entrenar. Por eso creo que me invitan a estar aquí. Me eligen a mí primero porque hablo castellano y me defiendo en catalán, pero también porque hay una parte más personal que me hace estar presente en estos momentos”.

El Barça llega tras un resultado reciente poco habitual, pero el equipo ha sabido canalizarlo. “Somos un equipo que estamos acostumbradas a ganar, así que empatar un partido o perder es algo diferente, es algo raro que no suele pasar, pero es el fútbol”, reconoció. Sin embargo, puso en valor la fortaleza del grupo: “Lo bueno de este equipo es que sabemos gestionar nuestras sensaciones, sentimientos y frustraciones. Salimos frustradas, tristes, y en ese día sufrimos, lloramos, y al día siguiente tuvimos fiesta, descansamos y a tope esta semana”.

En esa línea, Kika desveló cómo ha sido el trabajo interno en los días previos: “En el vestuario no se habla del último partido, más de cosas técnicas, qué podemos hacer mejor, diferente”. Para la portuguesa, este tipo de escenarios también forman parte del crecimiento del fútbol femenino: “El fútbol está cambiando, que el nivel esté cambiando y no entremos cada partido con el pensamiento de que vamos a ganar. Hace muchos años pasaba y esto es diferente y nos da otra motivación y no es fácil”.

El recibimiento

Uno de los grandes alicientes del partido será el ambiente en el Spotify Camp Nou, donde se espera una gran entrada. Kika, que ya ha vivido momentos especiales con la afición, prefiere dejarse sorprender: “Me gusta ser sorprendida, por eso hoy no voy a entrar a redes porque me gusta vivir y sentir las cosas por primera vez”.

La portuguesa recordó una experiencia que le marcó especialmente: “Yo me acuerdo, porque estaba allí, cómo fue la llegada del bus a la final de Bilbao. Yo iba en una van detrás del bus del Barça y la gente fue una locura”. Y quiso lanzar un mensaje directo al barcelonismo: “Yo creo que la afición no es consciente de lo importante que es para nosotras, para mí, la motivación que nos transmiten. A mí me da la vida. Yo juego para vosotros. Queremos ganar por nosotras y por vosotros. Para mí dar alegrías a la gente es lo mejor. Que vengan todos, queremos 60.000 o 70.000 culers”.

El equipo llega preparado y con buenas sensaciones a la cita decisiva: “Hemos hecho una semana muy buena, estamos con confianza y obviamente conscientes del nivel del Bayern, y a tope mañana. Estamos felices y contentas, entrenamos con una sonrisa, que para mí es lo mejor, y a ganar mañana”