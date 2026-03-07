Kika Nazareth, futbolista del Barça: "No quiero estar en el mismo saco que Figo, Mourinho o Cristiano Ronaldo"

La futbolista del FC Barcelona Kika Nazareth se ha abierto sobre su adaptación al club y a la ciudad en una entrevista concedida al programa 'Eclipsi' de TV3. La internacional portuguesa repasó su primer año como azulgrana, marcado por la presión del traspaso, la lesión y el proceso de asentarse en uno de los vestuarios más competitivos del fútbol europeo.

Nazareth reconoce que su llegada al Barça supuso un cambio enorme, tanto en lo deportivo como en lo personal. "Me agrada la vida en Barcelona y estamos hablando de una de las mejores ciudades del mundo. Hay gente bonita, playa, gastronomía y el mejor club del mundo, con las mejores jugadoras", explicó. La mediapunta, sin embargo, también admitió que necesitó tiempo para asimilar el salto: "Ahora pienso: ‘Ya estoy aquí... Francisca, relájate un poco porque ya eres de las mejores también. Poco a poco’".

La futbolista portuguesa llegó al Barça tras uno de los traspasos más elevados de la historia del fútbol femenino, un factor que reconoce que condicionó sus primeros meses. "Lo que pagó el Barça por mí me generó mucha presión. En ese momento era el segundo o tercer traspaso más caro", recordó.

Kika marcó el segundo gol del Barça ante el Granada / FCB

En la conversación también abordó la parte más personal de su carácter. A pesar de proyectar confianza sobre el terreno de juego, Nazareth admite que convive con dudas internas. "Sigo con el síndrome de la impostora. Me ves y parezco una persona con mucha confianza, pero soy insegura, aunque no tenga motivos para serlo", explicó. Para ella, mantener el equilibrio emocional es clave en un deporte de alto rendimiento.

El proceso de adaptación tampoco ha sido sencillo fuera del campo. La portuguesa reconoció que el fútbol le ha obligado a asumir renuncias importantes. "Lo he cambiado todo —casa, familia— por el fútbol y ahora estás sola. Cuando no estás bien fuera del campo, dentro tampoco lo estarás", señaló, aunque dejó claro que su ambición sigue intacta: "Quiero ganarlo todo en el fútbol, la Champions y todo lo que venga".

Nazareth también quiso marcar distancias con ciertas comparaciones habituales con figuras portuguesas del fútbol masculino. "No quiero estar en el mismo saco que Figo, Mourinho o Cristiano Ronaldo. Estoy orgullosa de ser portuguesa, pero me gustaría que me miren con otros ojos", afirmó.

Superados los problemas físicos que frenaron su continuidad en algunos momentos de la temporada, la centrocampista encara ahora el tramo decisivo con un objetivo claro: consolidarse en el equipo y encontrar la regularidad que busca desde su llegada al Barça. "Ahora que ya estoy bien de mi lesión, quiero tener más continuidad y estabilidad", concluyó.