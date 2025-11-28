Kika Nazareth enciende las alarmas con Portugal

Kika Nazareth, futbolista del Barça, tuvo que abandonar el amistoso de este viernes entre Portugal y Holanda en el minuto 39 lesionada. Se trata de una imagen que ha encendido todas las alarmas en el club blaugrana porque, a falta de conocer en alcance de sus problemas físicos, su historial no invita al optimismo.

El currículum reciente de Nazareth en los últimos meses es delicado. En febrero de 2025 sufrió una elongación muscular en el aductor derecho que la mantuvo fuera del terreno de juego durante alrededor de diez días. Apenas un mes después, en marzo, la delantera sufrió su lesión más grave: una rotura del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo durante la semifinal de la Copa de la Reina contra el Real Madrid Femenino. Esa dolencia requirió intervención quirúrgica y obligó a la jugadora a permanecer alejada de los terrenos de juego durante cuatro meses.

Kika Nazareth en el partido contra el DUX / FCB

Nazareth reapareció en la pretemporada y volvió a vestir la camiseta de la selección portuguesa. Sin embargo, su reincorporación se ha visto ahora empañada por este nuevo contratiempo tras un golpe en la rodilla que la obligó a dejar el terreno de juego con ayuda porque no podía apoyar la pierna.

Se trata de una muy mala noticia para el equipo de Pere Romeu, que vuelve a ver cómo la continuidad de Nazareth queda en entredicho. La futbolista lusa es una pieza importante en el esquema del conjunto blaugrana, pero está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Habrá que esperar a que los servicios médicos de la selección portuguesa examinen a la jugadora, aunque las imágenes abandonando el césped no son demasiado alagüeñas para los intereses del Barça.