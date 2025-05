Kika Nazareth: "No creo que debamos comparar el fútbol femenino con el masculino"

El Barça está a solo tres días de disputar la final de la Champions League por tercer año consecutivo. Sin embargo, esta vez será especial para Kika Nazareth, quien verá como su equipo jugará el encuentro en su ciudad natal. La futbolista portuguesa ha hablado en la revista Queenzine de la UEFA sobre el partido y su adaptación en el conjunto azulgrana.

Kika llegó al Barcelona en el mercado de fichajes del pasado verano procedente del Benfica: "Sé que soy una buena jugadora, pero cuando hablamos del Barcelona y del más alto nivel, lo vivimos todo. ¿Por qué me quieren a mí? Hay muchas jugadoras en el mundo. ¿Por qué a mí? Sé que tengo calidad, conozco mi valor, también soy una gran jugadora. Pero ¡tener la oportunidad de jugar con ellas...!"

Para poder unirse al Barça, sin embargo, la azulgrana tuvo que dejar atrás a la ciudad que la había visto crecer: "Fue un gran cambio, un gran paso. Estaba acostumbrada a estar rodeada de gente y con mis padres. Estaba completamente sola, completamente sola. Nuevo equipo, nuevo club, nuevo horario... todo era nuevo. El Barça no es sólo un equipo, no es sólo un club... Creo que están haciendo historia en todo el mundo".

"Me encanta Barcelona. Me encanta estar aquí, pero no hay nada como Lisboa. Viviría con mi madre y con mi padre y mi familia, así que soy muy portuguesa. Me gusta quedarme en casa, comer comida portuguesa, pelearme con mi hermana...", añade la centrocampista.

Kika se perderá la final de la Champions

Este sábado, el Barça se medirá al Arsenal en la gran final de la Women's Champions League, encuentro que se disputará en un lugar muy especial para Kika: "Estaba muy emocionada. Acababa de fichar por el mejor equipo del mundo. Y la final va a ser en Lisboa, en mi ciudad natal. No lo sabía, pero cuando nos enteramos... una locura".

Sin embargo, la azulgrana tendrá que animar a sus compañeras desde la gradería del estadio José Alvalade después de que sufriera una rotura del ligamento interno del tobillo izquierdo. La portuguesa se lesionó en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Real Madrid y tuvo que pasar por quirófano.

El crecimiento del fútbol femenino

Cada vez hay más jugadoras que piden tener las mismas oportunidades que los futbolistas masculinos, un hecho que demuestra que el deporte practicado por mujeres se esta expandiendo. Hace unos años, esto era impensable: "No creo que debamos comparar el fútbol femenino con el masculino. Es un mundo diferente. Y yo prefiero el mío. Hace cinco, seis, siete años, nadie conocía el fútbol femenino en Portugal. Ahora está creciendo. Tengo 22 años, así que soy muy joven. Y soy una privilegiada... el fútbol femenino tiene ahora un perfil más grande", explica Kika.