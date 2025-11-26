Kika Nazareth confiesa sus problemas en el Barça

La centrocampista portuguesa del Barcelona, Kika Nazareth, reconoció este miércoles que "no ha sido exactamente fácil" su trayectoria en el equipo azulgrana tras la lesión sufrida la temporada pasada, pero que cree que puede alcanzar el nivel futbolístico que desea y que le puede devolver la regularidad que echa de menos desde su fichaje por el Barça hace dos temporadas.

"No ha sido exactamente fácil en el Barcelona, aunque marque goles o dé asistencias. Soy muy exigente y siempre me gusta brillar, como sé que puedo hacerlo", declaró Nazareth en rueda de prensa con la selección de Portugal.

La jugadora portuguesa, que se perdió la mitad de la pasada campaña por una grave lesión en el tobillo, aseguró sentirse a veces "harta de ir poco a poco", pero dijo que es necesario "ser paciente", ya que "estas cosas llevan tiempo".

"Estamos hablando del mejor equipo del mundo, con las mejores jugadoras del mundo. Creo que todo el mundo sabe ya, porque tampoco lo oculto, lo exigente que soy conmigo misma y el nivel al que quiero estar", comentó.

Kika Nazareth, de 23 años, ha sumado una mayor cantidad de minutos esta temporada con la camiseta del Barça. En el último partido fue titular y marcó en la victoria liguera ante el Levante (0-4). Kika ha ganado mayor presencia a medida que los percances físicos la han abandonado y Pere Romeu ha contado con ella de forma regular.

Estos días se encuentra reunida con su selección, con la que disputará dos encuentros de preparación contra Países Bajos el próximo viernes y Brasil el día 2 de diciembre, en las ciudades portuguesas de Braga y Aveiro, respectivamente.