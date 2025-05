Kika no cierra la puerta a participar en la Eurocopa

Kika Nazareth tiene dos equipos en el corazón, el Barça y el Benfica. Precisamente, con el primero, se podría convertir en ganadora de un triplete a principios de junio. Sin embargo, sigue siguiendo de cerca a su exequipo, algo que expresó en la presentación de la segunda edición del torneo Red Bull Four 2 Score, que tuvo lugar en el Arena Liga Portugal, en Oporto.

La futbolista portuguesa llegó a Barcelona en el pasado mercado de fichajes de verano para suplir la baja de Mariona Caldentey en la plantilla azulgrana. En su primera temporada, la delantera suma seis goles, aunque afirmó que aún se está adaptando: "Esto me hace sentir un poco como en casa, lo cual es genial, pero sigo siendo una inmigrante, aunque estoy muy cerca. Hay días buenos, días muy buenos y días no tan buenos. Es difícil, no es fácil".

Ahora, no obstante, está a pocos partidos de hacerse con el primer triplete de su carrera: "Puedo proclamarme campeona de Europa así como así, de un día para otro. Formo parte de esta historia, y lo que ha logrado el Barcelona en los últimos años es impresionante. Ser parte de otra página también es un sentimiento de responsabilidad".

Las azulgranas se podrían convertir en campeonas de la Liga F este domingo en caso de lograr una victoria ante el Betis. Además, el 24 de mayo disputarán la final de la Champions ante el Arsenal y el 6 de junio la final de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid. "Ahora no duermo, sufro por dos equipos", afirmó la portuguesa.

La posibilidad de disputar la Eurocopa

Kika se está recuperando de una rotura del ligamento lateral interno de su tobillo izquierdo que sufrió durante partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina ante el Real Madrid: "Lo peor que puede pasar en la vida de cualquier deportista es no hacer lo que más le gusta. Pero hay que saber cómo sortearlo. El primer paso es aceptarlo, y ya lo he hecho. Ahora tengo que tener paciencia, lo cual no me afecta mucho, pero siempre se aprende algo nuevo".

La azulgrana destacó que le gusta "pensar las cosas con calma" y afrontar su problema físico "día a día", sin embargo, no quiso dar por perdida su participación en la Eurocopa: "Aunque no quiera, porque me conozco, cuando creamos expectativas y luego las cosas no suceden, la caída siempre es más fea y más dura. Pero siempre hay un rayo de esperanza. Realmente desearía no tenerlo, pero está ahí".

Su vínculo con el Benfica

Pese a estar ahora en Barcelona, la delantera no se olvida de su exequipo. Por eso, aunque sea desde la distancia, no se perderá el enfrentamiento de este sábado entre el Benfica y el Sporting de Lisboa que podría definir el título de la liga portuguesa: "Ya he estado haciendo toda la gestión, porque voy a viajar con el equipo a Sevilla y, después de comer, tendré tiempo".

"El Benfica solo depende del Benfica. Y esa es la mayor seguridad que podemos tener, como jugadores y como equipo. Estamos donde queríamos estar", expresó Kika. "Tuvimos momentos en la Liga contra un equipo que en teoría era más débil y no pudimos cumplir con sus expectativas. Pero luego llegamos a la Champions League e hicimos lo que nadie esperaba".