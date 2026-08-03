Kerolin Nicoli llega este martes a Barcelona: todo listo para su fichaje por el Barça

La cuenta atrás para Kerolin Nicoli ya ha comenzado. La delantera brasileña aterrizará este martes por la mañana en Barcelona para convertirse oficialmente en nueva jugadora azulgrana después de que hayan quedado resueltos los últimos trámites burocráticos de la operación.

Tal y como ha podido saber SPORT, el Manchester City ya ha enviado la documentación que faltaba para completar el traspaso, el último paso pendiente para cerrar definitivamente una operación que llevaba días acordada entre todas las partes y que se cerró, como desveló este medio, por 1,2 millones de euros fijos más variables sujetas a rendimiento y otros aspectos. El traspaso más caro de la historia de la sección.

La internacional brasileña viajará esta noche desde Brasil y, una vez aterrice en la capital catalana, en la mañana del martes, iniciará una intensa agenda antes de hacerse oficial su incorporación. Su primera parada será el Hospital de Barcelona, donde pasará el reconocimiento médico. Posteriormente se desplazará a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para completar el resto de pruebas, además de participar en distintas sesiones fotográficas y compromisos comerciales con uno de los patrocinadores principales del club, Cupra.

Finalizados estos actos, Kerolin se alojará en el Hotel Grand Hyatt, donde dispondrá de la tarde libre antes de afrontar una jornada intensa.

Si no hay ningún contratiempo de última hora, el Barça anunciará oficialmente este martes el fichaje de la brasileña, mientras que el miércoles tendrá lugar la firma de su contrato y su presentación. La futbolista está citada a las 12.30 horas en el Spotify Camp Nou para rubricar su vinculación con el presidente Joan Laporta y, posteriormente, entre las 13.00 y las 13.30 horas, comparecerá por primera vez ante los medios de comunicación como nueva jugadora azulgrana.

La jornada concluirá con una comida junto a directivos y miembros del área deportiva del club, entre ellos el director deportivo Marc Vivés. Un día después, el jueves, Kerolin se incorporará a la expedición azulgrana que viajará a Andorra para completar el stage de pretemporada, donde comenzará a trabajar a las órdenes de Pere Romeu junto a sus nuevas compañeras