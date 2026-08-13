Kerolin Nicoli: "Cuando juego, intento pensar que estoy en la calle para que la presión no me cambie"

“No puedo dejar pasar esto”. Fue lo segundo que pensó Kerolin Nicoli (Bauru, São Paulo; 17 de noviembre de 1999) cuando recibió el mensaje del Barça. Lo primero que le pasó por la cabeza fue que era "imposible que estuviera sucediendo". La brasileña, feliz en el Manchester City, no dudó ante la oportunidad de jugar en el club que siempre había querido defender.

Ha aterrizado en Barcelona como el fichaje más caro de la historia del Barça, en una operación de 1,2 millones de euros que ha generado una expectación inédita. Una responsabilidad que la propia Kerolin quiere convertir en motivación: está agradecida por la apuesta del Barça y quiere demostrar por qué el club decidió invertir tanto en ella.

Porque detrás de la cifra hay una futbolista criada en las calles de Brasil, marcada por las dificultades y con una personalidad basada en no rendirse. Ahora, en su primera entrevista como jugadora del Barça, Kerolin habla en exclusiva con SPORT de su llegada, de sus primeros días en el vestuario, de la decisión de seguir su corazón y de la jugadora que quiere ser en un equipo campeón de Europa que empieza una nueva etapa.

¿Cómo va esa primera toma de contacto? ¿Cómo estás?

Muy feliz. Lo estoy disfrutando mucho. Me gusta mucho la ciudad, me gustan mucho las jugadoras y me gusta mucho la mentalidad del equipo. Creo que ahora hace un poco demasiado calor, pero lo estoy disfrutando mucho. Estoy divirtiéndome, conociendo a las jugadoras…

¿Qué es lo que más te ha impresionado?

La mentalidad del equipo, cómo entrenamos. Hay que ser muy disciplinada, todo está muy organizado.

¿Cómo fueron esos días desde que supiste del interés del Barça hasta que te subiste al avión?

Cuando una persona del staff del Barça me escribió —porque también había trabajado conmigo en el Madrid CFF— pensé: “Esto no puede ser, no me lo creo”. Sobre todo porque estaba en el City y estaba muy feliz allí. Pero también pensaba que el Barça es un club enorme y que siempre había querido jugar algún día aquí. Así que, cuando recibí el mensaje, pensé: “No puedo dejar pasar esta oportunidad”. Estaba muy emocionada y tenía muchas ganas de venir y ver cómo iba a ser todo, porque creo que es un equipo enorme.

¿Hablaste con Pere?

Todos estaban trabajando juntos para hacer que esto sucediera. Cuando Pere también contactó conmigo, me encantó escuchar qué quería de mí, cuál era el plan y todo eso. Ahora creo que es el momento de conocernos cada vez más, tanto él a mí como yo a él.

Kerolin Nicoli durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Muchas jugadoras de la Liga F están yendo a Inglaterra. Tú has hecho el viaje al revés y has dejado la WSL para venir aquí.

No creo que todo tenga que ver con las diferencias entre las ligas. Creo que en este momento tenía un objetivo diferente: quería vivir esta experiencia con el Barça. Acaban de ganar la Champions y creo que es un buen momento para venir e intentar ganarla también. Porque la Champions es muy difícil.

Por eso lo decía. El Barça sigue teniendo mucha capacidad de atracción para las grandes jugadoras.

Claro. Además, cuando comparo y miro los equipos que han tenido éxito en la Champions, muchas veces no son equipos de la liga inglesa. Así que creo que depende mucho de lo que estés buscando. Yo estoy muy emocionada por jugar aquí e intentar ganar la Champions, porque no es fácil. Quería un reto y por eso vine aquí.

"No creo que todo tenga que ver con las diferencias entre las ligas. Cuando comparo y miro los equipos que han tenido éxito en la Champions, muchas veces no son equipos de la liga inglesa. Así que creo que depende mucho de lo que estés buscando. Yo estoy muy emocionada por jugar aquí e intentar ganar la Champions, porque no es fácil" Kerolin Nicoli

¿Cómo has vivido el éxito de este equipo desde fuera? No solo los títulos, también los partidos en el Camp Nou, los desplazamientos en finales, el ambiente, todo lo que se ha creado alrededor.

Es también una de las razones por las que elegí el Barça. Es una pasada y quiero vivirlo. Además, para mí también era una oportunidad para estar preparada para el Mundial de Brasil. Es una combinación perfecta. Cuando juegas delante de mucha gente es diferente que cuando no hay tanta. También supone mucha responsabilidad, pero jugamos para eso.

Llegas como el fichaje más caro de la historia del Barça. ¿Cómo afrontas esta presión, si es que la sientes?

Intento no pensar en ello. O, al menos, que no sea algo especial. Estoy segura de que podría haber sido el fichaje menos caro y habría venido aquí igualmente a dar lo mejor de mí y darlo todo por el equipo. Pero creo que, en este momento del fútbol femenino, es muy importante que los clubes sigan invirtiendo en jugadoras. Creo que eso hace que todo mejore y también que otros clubes inviertan más. Ahora es algo importante, pero quizá dentro de uno o dos años será algo normal. Creo que, en general, es bueno para el fútbol femenino. Que los clubes hagan ofertas cada vez mayores por las jugadoras es algo positivo, porque creo que cuando inviertes, vas a obtener resultados.

Llevas solo unos días en Barcelona, pero tu fichaje ha generado muchísima atención: desde tu llegada al aeropuerto, con periodistas esperándote, hasta toda la cobertura mediática. Parecía un fichaje del equipo masculino.

La verdad es que me siento muy feliz. Creo que tengo que estar orgullosa de esto, pero también tengo que pensar en lo que pasa dentro del campo, porque creo que eso es lo que importa. Y vuelvo a pensar en lo importante que es esto para el fútbol femenino. Quiero que crezca y, si eso también viene conmigo, me hace feliz. Pero también quiero que la próxima generación tenga más de este tipo de tratamiento y más espacio. Creo que el fútbol femenino tiene su propia historia y eso es lo que queremos.

"Podría haber sido el fichaje menos caro de la historia y habría venido con la misma intención de darlo todo. [...] Estoy muy orgullosa de cómo ha ido todo, y me gustaría que las próximas generaciones tuvieran más de este tipo de trato" Kerolin Nicoli

¿Qué quieres que piense la gente cuando escuche el nombre de Kerolin Nicoli, más allá de “el fichaje más caro”? ¿Cómo te definirías?

Me gusta sonreír todo el tiempo y transmitir buena energía. Porque creo que lo que das también lo recibes. Intento hacerlo lo mejor posible para estar siempre feliz. No es posible todo el tiempo, pero sí la mayor parte. También me gusta estar pendiente de mis compañeras y ver si todo el mundo está bien, si puedo ayudar en algo. Y creo que soy una persona muy resiliente. Quiero trabajar duro y dar lo mejor de mí a la gente, en mi trabajo y en todo. Poco a poco me irán conociendo más y podrán decirme qué piensan de mí, porque es difícil decirlo una misma.

Tus inicios en el fútbol no fueron fáciles, tuviste un problema de salud que casi te deja sin jugar. Si pudieras hablar ahora con aquella niña, ¿qué le dirías?

Que nunca se rindiera. Nunca pensé que algún día jugaría en el Barça. Cuando empecé a jugar, no tuve oportunidades. Hoy muchas niñas tienen la oportunidad de jugar con otras niñas, y creo que eso es enorme. Tienes que trabajar duro, que es lo único que está en tus manos, y el sueño se puede hacer realidad. Eso es lo que hice.

Creciste jugando al fútbol en Brasil, también en la calle. ¿Qué sigues llevando contigo de ese fútbol callejero?

Creo que todo lo relacionado con la presión. Intento no dejar que la presión llegue y cambie mi manera de jugar. Cuando jugaba en la calle con los chicos, tenía que ser valiente. Así que intento llevar eso conmigo. A veces, cuando el partido es difícil, también incluso cuando todo va bien, intento pensar: “Vale, ahora estoy jugando con los chicos en la calle”. Y me siento más libre.

Ronaldinho y Neymar fueron dos de tus primeros ídolos. Ambos representan ese fútbol brasileño del jogo bonito, tan creativo e instintivo. ¿Cuánto de eso forma parte de tu juego?

A veces hago algún regate en el campo y ni siquiera sé cómo ha sucedido. Intento no pensar demasiado y jugar con el corazón, porque creo que es lo más importante. Cuando haces las cosas con libertad, creo que salen de manera natural.

Puedes jugar en las tres posiciones de ataque y también como mediapunta. ¿Dónde te sientes más cómoda?

Creo que todavía es un poco pronto para decirlo, porque pueden pasar muchas cosas durante la temporada. He venido aquí también para crecer y entender el plan de juego. Estoy centrada en entender qué quiere Pere para el equipo. Voy a intentar utilizar mis mejores cualidades para ayudar y simplemente ser yo misma.

¿Y qué te pide Pere?

Creo que ahora es el momento de conocernos cada vez más. Quiero entender qué quiere de mí y cuál es su plan, y hacer lo que necesite el equipo.

Tengo una sorpresa para ti, un mensaje de alguien muy especial.

Kerolin Nicoli recibe un mensaje muy especial durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

[Vídeo de Leila Ouahabi, ex futbolista del Barça y compañera de Kerolin en el Manchester City: “Hola Kerolini. Sé que estás muy feliz en este nuevo capítulo. Solo sé tú misma. Lo disfrutarás muchísimo. Sé que el Barça te traerá muchísimas cosas buenas. Son gente increíble, el staff, las jugadoras. Disfrutarás mucho con ellos, cien por cien. Solo sé tú misma dentro y fuera del campo. Disfruta también de esta ciudad increíble, vas a estar muy bien. Te deseo todo lo mejor”].

Oh, Leila, es adorable. La quiero muchísimo. Desde que llegué a Manchester fue una de las jugadoras a las que fui conociendo cada vez más. Es una persona muy amable, muy cariñosa, le encanta abrazar todo el tiempo y transmite un poco la energía de la gente brasileña, que era muy diferente en Inglaterra. Escucharla ahora me emociona porque es una persona muy especial para mí, una persona muy buena y también una gran jugadora. Estoy muy feliz de que haya podido mandarme este mensaje, porque ella también sabe lo importante que es para mí que este sueño se haya hecho realidad.

Leila jugó aquí durante muchos años. ¿Hablaste con ella antes de aceptar la oferta del Barça?

Sí. Para ser sincera, aunque tenía claro que tenía que dar este paso y tenía muchas ganas de venir, tampoco fue una decisión tan fácil. Porque el City también es un gran club y allí viví muy buenos momentos. Las jugadoras también fueron muy buenas conmigo. Pero ella me dijo que, si quería venir, este era el momento, porque nunca sabes qué va a pasar en el futuro. Pensé que tenía razón, porque en el pasado muchas veces no supe qué hacer y quizá perdí algunas oportunidades. Así que, cuando me dijo eso, me animó a hacer lo que quería. Y simplemente seguí mi corazón, como me dijo.

Otra cara conocida en el Barça es la de Vicky López, de tu etapa en el Madrid CFF. Entonces ella tenía solo 15 años. ¿Cómo ha sido reencontrarte con ella ahora?

Estoy muy, muy orgullosa de ella. Creo que es una jugadora enorme. Lo está haciendo muy bien y creo que todavía puede hacer mucho más. Me siento como una madre cuando está orgullosa de su hija, porque la vi cuando era una niña y ahora ha crecido en Barcelona, está jugando mucho y tiene la personalidad que tiene. Además, me ha acogido muy bien aquí. Me hace mucha ilusión poder jugar con ella.

Llegas al Barça en un momento de transición, con algunas jugadoras importantes que se han marchado y nuevas incorporaciones. Y un equipo que viene de ganarlo todo. ¿Cómo lo ves?

Creo que la base del equipo sigue aquí, y eso es muy importante. Entrenar con Patri, Pina, Ewa, Vicky… si empiezo a decir nombres tendría que hablar de todas. Creo que el equipo es muy bueno, técnicamente, y la mentalidad del grupo me hace pensar: “Guau, quiero hacerlo todo con ellas y vamos a hacer todo lo posible para ganar”. Creo que todas las que llegan aquí entienden las reglas, entienden lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Así que iremos día a día y empezaremos a jugar. No va a ser fácil, porque también es un equipo algo nuevo, pero sabemos qué tenemos que hacer y cómo hacerlo.

"Creo que la base del equipo sigue aquí, y eso es muy importante. El equipo es muy bueno y la mentalidad es lo que más me gusta. No va a ser fácil, pero sabemos qué tenemos que hacer y cómo hacerlo" Kerolin Nicoli

De momento, ¿con qué compañeras estás conectando más?

Prácticamente con todas, porque las nuevas también quieren conocer a las demás y nos juntamos. Pero hay una jugadora que me hace sentir que quiero estar cerca de ella: Pina, porque tiene muy buenas vibraciones, siempre está sonriendo.

¿Sabes que es la reina de las celebraciones, junto con Cata y Patri?

¿En serio? No lo sabía. Pero sí, es una persona muy amable. Lleva aquí mucho tiempo y hace que todo sea muy fácil. Parece que no lleve aquí tanto tiempo. Eso me ha impresionado mucho y me ha hecho sentir muy bienvenida.

El domingo, en Andorra, hubo cena de novatadas. ¿Qué te hicieron hacer?

Muchas cosas [ríe]. Tuve que decir que Messi es el rey de Brasil y cosas así, y yo pensé: “Oh, Dios mío”. También hubo otros retos, como cuando tienes una galleta colgando y tienes que intentar comértela y cosas de ese estilo. La verdad es que fue muy divertido. Es una buena manera de conocer a tus compañeras. Todo el mundo se estaba riendo. Estaba un poco tímida, pero después pensé: “Vale, vamos a hacerlo”, y di lo mejor de mí.

¿Con qué expectativas llegas al Barça? Si hablamos dentro de cuatro años, ¿qué te gustaría que contáramos sobre ti?

Quiero que cuentes que hemos vuelto a ganar la Champions. Sería mi primera, pero una más de este equipo. También el Mundial de Clubes, que es un título nuevo. Y todo en España. Quiero que lo ganemos todo y que esto sea lo que cuentes