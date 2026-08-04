Kerolin Nicoli, el gran fichaje del femenino, ya está en Barcelona: "Los sueños se hacen realidad"

Kerolin Nicoli ya está en Barcelona para formalizar su fichaje por el Barça. Tras quedar resueltos los últimos trámites burocráticos de la operación, la internacional brasileña ha aterrizado esta mañana en la Ciudad Condal para pasar el reconocimiento médico. Si todo va según lo previsto, el fichaje se anunciará durante el día de hoy y la futbolista será presentada este miércoles en el Spotify Camp Nou.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Los sueños se hacen realidad", ha declarado Kerolin, con unas trenzas en el pelo con el corazón blaugrana como "forma de presentarme a la afición", en su llegada al Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. "Tengo muchas ganas. Vengo para intentar ayudar al Barça a seguir a un gran nivel. No puedo esperar para empezar a trabajar", ha añadido en declaraciones a los medios de comunicación.

Tal como explicó SPORT, el Manchester City envió este lunes la documentación que faltaba para completar el traspaso, el último paso pendiente para cerrar definitivamente una operación que llevaba días acordada entre todas las partes y que se cerró, como desveló este medio, por 1,2 millones de euros fijos más variables sujetas a rendimiento y otros aspectos. Será el traspaso más caro de la historia de la sección.

La primera parada de Kerolin Nicoli será el Hospital de Barcelona, donde pasará el reconocimiento médico. Posteriormente se desplazará a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para completar el resto de pruebas, además de participar en distintas sesiones fotográficas y compromisos comerciales con uno de los patrocinadores principales del club, Cupra.

Finalizados estos actos, Kerolin se alojará en el Hotel Grand Hyatt. Si no hay ningún contratiempo de última hora, el Barça anunciará oficialmente este martes el fichaje de la brasileña, mientras que el miércoles tendrá lugar la firma de su contrato y su presentación.

La futbolista está citada a las 12.30 horas en el Spotify Camp Nou para rubricar su vinculación con el presidente Joan Laporta y, posteriormente, entre las 13.00 y las 13.30 horas, comparecerá por primera vez ante los medios de comunicación como nueva jugadora azulgrana.