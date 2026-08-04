Kerolin Nicoli ya es del Barça: el fichaje récord ya es oficial

Ya es oficial. Kerolin Nicoli ya es nueva jugadora del Barça. La internacional brasileña ha firmado un contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, después de que el club azulgrana alcanzara un acuerdo con el Manchester City para cerrar su traspaso.

Como adelantó SPORT, la operación se ha cerrado por 1,2 millones de euros fijos más una serie de variables ligadas al rendimiento y otros objetivos. Una cifra que convierte a la atacante brasileña en el fichaje más caro de la historia de la sección femenina y que refleja la firme apuesta del club por una futbolista llamada a liderar el nuevo proyecto azulgrana.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Los sueños se hacen realidad", declaró Kerolin, con unas trenzas en el pelo con el corazón blaugrana como "forma muy especial de presentarme a la afición", en su llegada al Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. "Tengo muchas ganas. Vengo para intentar ayudar al Barça a seguir a un gran nivel. No puedo esperar para empezar a trabajar", añadió.

Del aeropuerto se fue directa al Hospital de Barcelona, siempre acompañada por Rubén Jiménez, que estrena la figura de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora, para pasar el reconocimiento. De allí, a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, para completar el resto de pruebas, además de participar en distintas sesiones fotográficas y compromisos comerciales.

Por la tarde ya se dirigió al Hotel Grand Hyatt para descansar tras una jornada intensa y antes de otra que puede serlo más. Este martes la brasileña está citada a las 12.30h en el Spotify Camp Nou para firmar su nuevo contrato con el presidente Joan Laporta y a las 13.00h será su presentación ante los medios.

Un golpe sobre la mesa

La dirección deportiva consideraba la incorporación de Kerolin, de 26 años, una prioridad estratégica para reforzar una delantera que este verano ha sufrido una profunda transformación. Su velocidad, capacidad para el uno contra uno, desequilibrio, polivalencia en el frente de ataque y experiencia internacional convencieron plenamente al Barça, que no dudó en realizar un importante esfuerzo económico para hacerse con una de las jugadoras más cotizadas del mercado.

Además, la voluntad de la propia futbolista fue decisiva para desencallar la operación. Desde el primer momento, Kerolin trasladó al Manchester City y al Barça su deseo de vestir de azulgrana, pese a tener contrato en vigor con el conjunto inglés, lo que facilitó unas negociaciones que acabaron llegando a buen puerto.

La brasileña aterriza en el Johan Cruyff para convertirse en una de las referencias ofensivas del equipo de Pere Romeu en una temporada marcada por la renovación de la plantilla tras las salidas de varias jugadoras importantes. En el club confían en que su explosividad, su profundidad y desequilibrio y su capacidad para generar ventajas y olfato goleador aporten un salto de calidad a un ataque que inicia una nueva etapa.

Kerolin se convierte en el cuarto fichaje del Barça este verano, tras las incorporaciones de Renee Van Asten, Martina Fernández y Tyler McCamey. A ellas se suman las jóvenes Liv Pennock, Julia Torres y la guardameta canadiense Khadija Cissé, que están realizando la pretemporada con el primer equipo