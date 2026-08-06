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FC Barcelona (F)

Kerolin lidera las novedades del Barça para el stage de Andorra

Pere Romeu cita a nueve futbolistas del filial para la concentración en el Principado, donde también estarán Aitana y Aleixandri

Kerolin: "Cuando me dijeron que el Barça me quería, pensé que era imposible"

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Joan Represa

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Maria Tikas

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El Barça pone rumbo a Andorra para completar el stage de pretemporada. El conjunto azulgrana permanecerá concentrado en la capital del Principado del 6 al 10 de agosto en una estancia de cinco días que servirá para seguir preparando el inicio del curso 2026/27 y que contará con varias novedades en la expedición.

La principal será la incorporación de Kerolin Nicoli. La internacional brasileña, presentada este miércoles como nueva jugadora azulgrana, se unirá por primera vez a la dinámica del grupo tras completar todos los trámites de su fichaje y empezará a trabajar ya a las órdenes de Pere Romeu.

El técnico también seguirá apostando por el talento de la cantera. A las futbolistas del filial que ya comenzaron la pretemporada con el primer equipo la semana pasada —Rosalía Domínguez, Charlotta Ohlander, Julia Torres, Noa Jiménez, Liv Pennock y la guardameta Khadijah Cissé— se sumarán tres nuevas caras: la centrocampista Carolina Ferrera y las delanteras Lúa Arufe y Mayssa Baha.

Además, la expedición contará con Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, que continúan avanzando en su puesta a punto y seguirán acumulando trabajo durante la concentración en Andorra.

El Estadi Comunal Joan Samarra será el centro neurálgico de un stage que permitirá al cuerpo técnico profundizar en la preparación física, táctica y colectiva antes del inicio de la competición oficial. Será la primera vez que el primer equipo femenino realice una concentración de pretemporada en Andorra, una fórmula habitual entre los grandes clubes europeos y que históricamente ya formó parte de la preparación del primer equipo masculino del Barça durante la década de los ochenta.

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La concentración precederá a los tres amistosos programados por el conjunto azulgrana antes del inicio de la temporada: el duelo ante el Montpellier el 12 de agosto en el Johan Cruyff (19h), el encuentro ante el Manchester City el 15 de agosto en Inglaterra (17h) y el Trofeo Gamper del 21 de agosto frente al Brighton (20h).

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